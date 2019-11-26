Мама в шоке: Дочка Синди Кроуфорд больше не скрывает чувств к главному голливудскому «плохишу» Питу Дэвидсону

Кайя Гербер – дочь супермодели Синди Кроуфорд – закрутила роман с главным голливудским «плохишом». За 26-летним стэнд-ап комиком Питом Дэвидсоном тянется целый шлейф скандалов и любовных побед, но это не помешало 18-летней наследнице звездной семьи отдать свое сердце именно ему. Пара встречается уже месяц, но лишь на днях влюбленные перестали скрывать свои чувства от публики. В минувшие выходные папарацци застали голубков в Майами у бассейна. И, похоже, Пит и Кайя не слишком-то прятались, откровенно демонстрируя свою страсть на камеры.

Модель и актер пришли в гости на свадьбу друзей, которая продолжилась пляжной вечеринкой у бассейна. Гости явно глазели на Пита и Кайю больше, чем на жениха и невесту. А посмотреть было на что: Гербер и Дэвидсон – очень колоритная пара. Она – высокая и длинноногая, он – татуированный с головы до ног. Подсчитать, сколько наколок у Пита на теле, не берется никто. Но татушки актер набивает по любому поводу: в честь каждой из своих девушек, в честь любимой бабушки, в память об отце – тот был пожарным, и погиб, спасая людей из огня Всемирного торгового центра в теракте 11 сентября 2001 года.

Пит и Кайя не слишком-то прятались, откровенно демонстрируя свою страсть на камеры.Фото: EAST NEWS

Пит и Кая загорали на лежаках, нежно воркуя и то и дело целуясь. Потом парочка переместилась в бассейн, продолжив поцелуи и нежные объятия в воде. Судя по тому, как ребята не отлипали друг от друга, их отношения крепнут день ото дня.

Что по поводу нового романа дочки думает Синди Кроуфорд, и уж тем более отец Кайи – миллионер-ресторатор Рэнди Гербер, неизвестно. Поговаривали что якобы Пита и Кайю познакомила сама Синди – для раскрутки дочки. Мол, начинающей модели лишняя шумиха в прессе не помешает. Но вряд ли это на самом деле так: во-первых, Кайя с детства росла под вспышками фотокамер, и еще больший пиар ей вряд ли нужен. А во-вторых, от такого потенциального зятя, как Пит, можно ждать что угодно. Так что звездные родители, скорее всего, пребывают в шоке от нового парня дочки.

Парочка переместилась в бассейн, продолжив поцелуи и нежные объятия в воде.Фото: EAST NEWS

Пит встречался с разными девушкам – актрисами, моделями, певицами. Самыми длительными его отношениями была помолвка с певицей Арианой Гранде. После того, как пара рассталась, Пит встречался с голливудской звездой Кейт Бекинсейл. Кейт ровно на 20 лет старше Дэвидсона, но все равно влюбилась в него, как девчонка. Они встречались около года, потом Пит переключился на юную Маргарет Куэлли – дочь звезды «Дня сурка», актрисы Энди Макдауэлл. Маргарет как раз только-только снялась с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» и попала в поле зрения журналистов. А вместе с ними – и в круг внимания Дэвидсона, который не упустил случая приударить за симпатичной девушкой.

Пара встречается уже месяц, но лишь на днях влюбленные перестали скрывать свои чувства от публики.Фото: EAST NEWS

Кайя Гербер с 14 лет участвует в показах и снимается для модных журналов. Синди не раз говорила, что оберегает дочку от грязной изнанки модельного мира и никогда не позволит ей делать некоторые вещи. Например, сниматься обнаженной. Сама Синди в молодости не раз позировала фотографам без одежды. Как признавалась супермодель, эти фотосессии всегда давались ей тяжело. Кроуфорд приходилось соглашаться на «голые съемки», чтобы пробиться на вершину модельного бизнеса. В одном из интервью манекенщица призналась, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы фотографироваться без одежды.

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

Гости явно глазели на Пита и Кайю больше, чем на жениха и невесту.Фото: EAST NEWS

У юной Кайи совсем другая позиция: она – принцесса, выросшая в известной семье под крылышком знаменитой мамы. И оголяться ради денег или пиара у нее просто нет надобности. Ее брат Пресли Гербер тоже выбрал карьеру манекенщика. И, как и Кайя, он очень щепетилен в выборе съемок и показов.

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo (движение в защиту жертв сексуальных домогательств — Ред.). Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии, - призналась Кроуфорд в интервью. - К счастью, сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.