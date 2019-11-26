Яна Поплавская назвала свадьбу Собчак «обезьяньим театром» и объявила, что выйдет замуж по-тихому

Яна Поплавская принимает поздравления: 52-летняя звезда «Красной шапочки» выходит замуж за 37-летнего радиоведущего Евгения Яковлева. Пара уже несколько лет живет вместе, за это время Евгений не раз звал любимую под венец. Но она все время находила какие-то причины, чтобы отложить бракосочетание. И вот теперь, наконец,влюбленные все-таки женятся. По словам Яны, они организуют свадьбу ближе к весне, после того, как закончат строительство своего дома в Подмосковье. Поплавская мечтает одновременно отметить свадьбу и новоселье, но точная дата счастливого события пока неизвестна.

По словам актрисы, они с женихом организуют скромное торжество, на котором будут присутствовать только самые близкие люди. Яна не хочет шумихи вокруг своей свадьбы - для сравнения она вспомнила бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которые устроили из регистрации целое театральное шоу.

- Как отметим? Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак. Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: «Зачем?», - рассказала Яна Поплавская «СтарХиту». - Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?

Бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова Поплавская назвала "обезьяньим театром".Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Специально худеть к свадьбе Яна не собирается — актриса совершенно справедливо считает, что она прекрасна такой, какая есть.

- У меня европейское отношение к подобному, - говорит она. - Француженки после 40 говорят: необходимо выбирать между лицом и попой... И я с ними согласна! Вообще, слишком худые женщины быстрее стареют.

Вопрос «рожать или нет» в новом браке для Яны не стоит. Она считает, что ее время для материнства уже ушло, так что совместных наследников пара не планирует.

- Решили пожить для себя. Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! - считает Поплавская. - Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка.

У Яны уже есть двое взрослых сыновей - 34-летний Клим и 23-летний Никита. У Евгения от предыдущего брака растет 7-летняя дочь Лиза. Девочка проводит много времени с отцом, и Поплавская отлично ладит с дочкой своего избранника.

Менять свою громкую фамилию после свадьбы Поплавская не собирается: «С четырех лет работала на нее, и продолжаю. Кино, телевидение, социальные проекты... Как можно перечеркнуть? Останусь Поплавской, и Женя не против», - говорит она.

К слову, в предыдущем браке Яна тоже не стала менять фамилию. Актриса 25 лет была замужем за актером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась в 2011 году после измены Сергея.