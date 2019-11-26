2019-11-26T17:48:53+03:00
Недвижимость

В России строится более 11,3 тысячи многоквартирных домов

Такие данные приводит портал Наш.дом.рф
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Вся информация об объектах собрана в каталоге новостроек на сайте Единой информационной системы жилищного строительстваВся информация об объектах собрана в каталоге новостроек на сайте Единой информационной системы жилищного строительстваФото: Олег УКЛАДОВ
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11,3 тысячи многоквартирных домов – именно столько возводятся на территории России в данное время. Такие данные приводит портал Наш.дом.рф. Вся информация об объектах собрана в каталоге новостроек на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Сейчас в нее входят 7,8 тыс. проектных деклараций, 2,3 млн. квартир, жилой площадью - 113,6 млн кв. м. Оператором каталога является ДОМ.РФ.

В Едином реестре застройщиков размещена информация о каждой из 2,5 тысячи групп компаний или в общей сложности 3,7 тысячи юридических лиц. Кроме того, здесь можно найти все данные об учредителях и их финансовом состоянии. То есть, еще до момента приобретения жилья покупатель может проверить все данные о застройщике и тем самым финансово себя подстраховать.

В рамках этой же финбезопасности покупателей, 1 июля 2019 года на базе ЕИСЖС был создан Единый реестр проблемных объектов, которые ежедневно обновляется перечень проектов – долгостроев. Если эксплуатация дома задержана на 6 и более месяцев, либо в отношении застройщика введено конкурсное производство или иная процедура в деле о банкротстве - информацию об этом можно получить тут же. Сегодня в реестре содержатся данные о более 1 тысячи таких застройщиков из 75 регионов России. Речь идет о почти 3,2 тысячи домов общей жилой площадью 19,1 млн квадратных метров.

В ближайшее время к ней подключат информационную систему жилищно-строительных кооперативов. На момент 25 ноября в системе уже зарегистрировано 171 ЖСК, из них 66 кооперативов разместили информацию о строительстве 86 домов в 32 субъектах Российской Федерации, в том числе 12 ЖСК подали в контролирующий орган отчетность за III квартал посредством личного кабинета.

В планах на 2020 год - интеграция данных Системы с сервисами Росреестра в части информации из Единого государственного реестра недвижимости, а также Главгосэкспертизы, что позволит почти исключить мошеннические схемы с жильем и сделать максимально прозрачным процедуру приобретения недвижимости в собственность.

Также будет сформирована система статистического учета по полному циклу жилищного строительства, расширен набор общедоступных аналитических отчетов, в том числе по анализу динамики фактических цен продаж жилья на первичном и вторичном рынках.

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