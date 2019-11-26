Алмазный фонд Германии обчистили мигранты

Сотрудники полиции Германии разыскивают иностранцев, которые в понедельник утром обчистили Дрезденский музей "Зеленые своды" (Грюнен Гевельбе), который по праву считается Алмазным Фондом этой страны. В нем собраны драгоценные предметы из коллекций саксонских королей. Только одна Сикстинская Мадона чего стоит!

За четыре века коллекция покидала Германию лишь во время Великой Отечественной войны. После СССР вернула ГДР все предметы в полной сохранности. Но сберечь национальное достояние современная Германия не смогла. По информации местных правоохранителей, группа мигрантов, которая ранее участвовала в ремонте музея, устроила пожар на ближайшей электростанции. Таким образом они добились отключения электричества в целом районе.

После этого воры срезали стальные решетки на окнах здания и проникли в зал, где хранится бывшая княжеская сокровищница Веттинов — одна из богатейших сокровищниц старой Европы. Воры выбрали три комплекта бриллиантовых украшений саксонских королей, которые по предварительной информации оцениваются в миллиард евро. Сотрудники полиции уверены, что кража была заказной. Не исключено, что налетчики охотились за уникальным Зеленым бриллиантом весом в 41 карат. И он уцелел лишь потому, что был вывезен на экспозицию в Метрополитен-музей Нью-Йорка.

- Даже если удастся найти преступников, то национальное достояние германского народа может быть утеряно на десятилетия, - считают эксперты.

Примечательно, что охранники музея знали о вторжении, но предпочли не рисковать жизнью, а обратились за помощью в полицию.

Пять минут полицейские уточняли адрес местного музея и данные позвонившего охранника, еще пять добирались до места. Этого времени ворам хватило, чтобы скрыться вместе с ценностями в неизвестном направлении.

СПРАВКА "КП"

Коллекция была основана примерно в 1560 году саксонским курфюрстом Августом. Историческая часть расположена на первом этаже Королевского дворца. Музей назван "Зеленые своды" в честь оформления колонн одного из залов, выкрашенных в малахитово-зеленый цвет.