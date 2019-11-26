Кому дают награды за высокое качество продуктов?

ПОД КОНТРОЛЕМ РОСИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Международный конкурс «Гарантия качества» был организован Советом Федерации и пользуется заслуженным авторитетом. Его главная цель — выявить и продвигать на государственном уровне продукцию высокого качества, производящуюся в России.

Оператором конкурса выступил Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. В его лабораториях на современном оборудовании специалисты три недели тестировали образцы продуктов, присланных на конкурс из 45 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Эксперты определили самые качественные продукты более чем в 20 категориях.

На конкурсе «Гарантия качества-2019» ГК «ДИКСИ» стала одной из самых титулованных компаний. Высшие награды получили: апельсиновый джем «Мила варила», сливки 20% и обезжиренный творог «Романов луг», брынза «Д» и негазированная вода «Д». Также жюри отметило блинчики с ветчиной и сыром «На все готовенькое», овсяное печенье «Первым делом», традиционный квас «Д», сливочное масло «Легенда Финляндии», вафельные трубочки со сгущенкой и ряженка 4% «Романов луг», бисквитные вафли «Amelie» и заварные пышечки «Любимые традиции». Все они узнаваемы не только постоянными покупателями. В такие продукты порой влюбляются с первого взгляда или с первой пробы даже те, кто попал в магазин впервые.

Директор департамента качества Диана Митракова получает награды

Всего же в ГК «ДИКСИ» - около 50 торговых марок в различных товарных категориях. У каждой из них - свои цель, стратегии развития и продвижения. Если одни торговые марки предлагают самую низкую цену в базовой категории товаров, другие привлекают покупателей отличным качеством по доступной цене (это - средний сегмент), а третьи могут отличаться своей уникальностью.

Российские ритейлеры уже накопили достаточно большой опыт. Все понимают, что просто поставить товар на полку под собственной маркой ради того, чтобы он был, не достаточно. Его просто не будут покупать. Поэтому в процессе создания нового товара или новой торговой марки участвует большая команда экспертов. Как правило, это директор товарной категории, менеджеры СТМ, специалисты по качеству, дизайнеры, маркетологи. В среднем от идеи до появления товара на полке проходит до шести месяцев. В "ДИКСИ" считают, что сеть отличается одним из самых жестких и требовательных подходов к показателям качества СТМ.

Еще интересный факт: если раньше жизненный цикл продукта составлял от трех до пяти лет, то сейчас покупатели все больше и больше интересуются новинками и срок стал уменьшаться. И это еще один фактор, способствующий развитию и совершенствованию СТМ.

ГК «ДИКСИ» ГОТОВА СОТРУДНИЧАТЬ С НЕБОЛЬШИМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

… Идея производства товаров собственной торговой марки возникла не в России. Крупные торговые сети стран Европы и Северной Америки успешно развивают их больше ста лет. Российская история СТМ насчитывает примерно 20 лет – именно на рубеже веков начали бурно и системно развиваться торговые сети. Зато темпы роста у нас были в разы выше.

Да, пока доля продаж товаров СТМ невелика. Согласно исследованиям, в России за 12 месяцев с июня 2018 по май 2019 года она составила 4,4% в денежном выражении и 6,7% в натуральном. Однако производители видят перспективы и понимают, куда и как расти.

Главный плюс продуктов собственной торговой марки в том, что компания-заказчик контролирует все процессы. Покупателю важно быть уверенным в постоянном наличии именно этого продукта на полке. Также он должен быть уверен в его гарантированном качестве и честной цене. При этом потребитель хочет делать свой выбор просто и быстро, без раздумий. И именно проверенные временем товары СТМ лучше других отвечают этим требованиям. А компании стараются постоянно повышать качество продуктов – конкуренция на рынке ритейлеров очень велика. И большинство из них выпускают продукты собственной торговой марки.

По словам производителей, в среднем механизм создания нового продукта СТМ достаточно прост: выбирается топ-продукт в определенной категории и объявляется тендер на эту позицию. Выиграет тот, кто даст ритейлеру лучшую цену при максимально высоком качестве продукции.

Ведущие ритейлеры на ранних этапах тендера делают закрытые дегустации для покупателей. Люди пробуют продукты компаний, претендующих на победу в тендере. И это влияет на конечный выбор производителя.

ГК "ДИКСИ" активно развивает эту категорию. Продукты СТМ уже не раз были отмечены на различных конкурсах, многие из них имеют Российский знак качества.

«Товары под собственной маркой — это конкурентное преимущество и лицо компании, - считает Алексей Клочков, вице-президент по коммерции ГК "ДИКСИ". - Поэтому мы уделяем особое внимание качеству этой категории товаров и всегда открыты для сотрудничества с производителями в любых регионах страны, которые способны производить продукцию высокого качества по доступным ценам под СТМ. Нам особенно приятно, что результаты этих усилий получают высокую экспертную оценку. А главный победитель таких конкурсов – наш покупатель, который получает еще одно подтверждение того, что под СТМ "Дикси" приобретает лучшую продукцию отечественных производителей".

Но поиск никогда не заканчивается. Компания готова сотрудничать как с крупными поставщиками, так и с небольшими региональными производителями. Возможности есть, ведь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 декабря 2018 года управляла 2 707 магазинами в 755 городах и населенных пунктах в Центральном, Северо-Западном и Уральском Федеральных округах, а также в Калининградской области. За прошедшие почти 11 месяцев торговых точек стало еще больше.