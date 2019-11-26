«Россети» приняли участие в форуме «Проектория»

В этом году форум в Ярославле собрал больше 500 талантливых старшеклассников и 120 педагогов со всей страны. Команды школьников сформированы из тех, у кого есть достижения в научно-технической сфере.

На форум традиционно приехали и проектные команды «Россетей», состоящие из победителей и призёров Всероссийской олимпиады, которую компания проводит ежегодно, а также участников энергетической проектной смены Всероссийского детского центра «Орлёнок».

В этом году они решают задачи в области цифровой энергетики в одном из шести тематических направлений «Среда обитания». Их работа связана с развитием сетевых сервисов, отраслевых платформенных решений, а также с применением гибридного электротранспорта.

-На форуме мы видим высокий интерес ребят к энергетике, к задачам, решение которых лежит на стыке дисциплин и отраслей. Школьники имеют уникальную возможность стать причастными к новейшим цифровым технологическим трендам, испытать себя и проверить на практике жизнеспособность самых смелых идей. В решении кейсов, которые носят исключительно прикладной характер, ребятам помогают эксперты-практики компании, – отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Особый интерес старшеклассников вызвал кейс «V2G как источник энергии» (V2G - концепция подключения электромобилей в общую сеть не только для подзарядки, но и передачи электроэнергии). В ходе работы на форуме ребята ищут лучшие решения по использованию зарядных станций электромобилей в качестве источника энергии. «Проектория», которая проходит в Ярославле с 2013 года, помогает школьникам определиться с профессией. И этому способствует взаимодействие с потенциальными работодателями. Например, «Россети» не теряют из вида талантливых школьников – участников предыдущих форумов. Так, Аня Арчибасова и Никита Евсюков в 2018 году представили мобильное приложение, позволяющее управлять энергопотреблением целого микрорайона. В этом году Аня и Никита выступают на форуме наставниками нынешних участников.

-Поскольку я была и участником, и экспертом форума, то могу дать ребятам советы, которые помогут им в дальнейшем работать, возможно и в «Россетях». Форум позволяет школьнику найти новые применения своих знаний, пообщаться напрямую с работодателями. И моя задача – помочь ребятам в поиске интересных решений и выборе профессии», – рассказала Аня Арчибасова.