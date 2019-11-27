Роскачество назвало лучшие российские вина ценой до 1000 рублей

Во вторник Роскачество опубликовало итоги масштабного исследования российского вина. Позади - 7 000 километров пробега по винным дорогам Юга России, 600 образцов вин, 34 члена жюри международного уровня. В результате определены лучшие образцы в каждой из категорий вин, и уже до Нового года покупатели смогут ознакомиться с полноценным отечественным винным гидом - 2019.

Не спешите скептически ухмыляться - мол, ну какое там вино, мы ж не в Шампани живем!

ТОп-10 красных винФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессор Университета Тушия, лауреат Нобелевской премии мира и винодел Риккардо Валентини уверен: хорошие российские вина не просто существуют - их качество за последние годы заметно выросло: «Я помню, как обстояли дела 20 лет назад, и с тех пор в России всё полностью изменилось: здесь, на юге страны, появилось очень хорошее шампанское, очень хорошие белые и красные вина.

В Европе за развитием винодельческой отрасли в России с большим интересом следят участники отрасли из многих европейских стран. На самом деле мы видим очень интересный феномен: качество российских вин очень заметно улучшается. Я призываю местных граждан поверить в это. Конечно, есть ещё, куда расти, но в России уже существуют очень и очень хорошие марки вина».

Топ-10 белых винФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Российскую дегустационную комиссию составила команда из 31 эксперта: президенты региональных ассоциаций сомелье из Краснодара, Ростова, Уральско-Сибирского региона и Северо-Запада, чемпионы-сомелье России разных лет, представители науки, шеф-сомелье крупнейших ресторанных домов. Руководителем экспертной группы второй год подряд выступил президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Дегустация была организована по всем международным правилам - подробнее об этом можно прочитать здесь

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Также информируем, что данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.

КСТАТИ

Есть ли в России хорошее вино: Роскачество утверждает — есть

Утверждается, что качественную отечественную продукцию можно приобрести и по вполне демократичным ценам (подробности)