Где в России жить хорошо: что можно узнать из первого в стране индекса качества городской среды

В начале ноября Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка представил первый общероссийский индекс качества городской среды. 1114 российских городов были оценены по специальной методике на основе данных за 2018 год. В масштабах целой страны такой индекс рассчитывается впервые в мире. И теперь будет рассчитываться каждый год. Что можно из него узнать и что он нам даст?

КОМФОРТ В ГОРОДЕ — КАК ЭТО?

Комфортная среда — понятие, конечно, растяжимое. Но есть вещи, которые неприятны всем. Наверное, никто не хочет видеть у себя во дворе колдобины, а в ближайшем парке — кучи мусора и ни одной приличной лавочки. А, увы, окружающая среда во многих наших городах все еще так и выглядит: грязно, неудобно, неуютно.

Создание комфортной и безопасной среды для жизни в каждом городе России – одна из главных целей национального проекта «Жилье и городская среда». Первый шаг в этом направлении был сделан в 2017 году, тогда стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который потом и вошел в состав нацпроекта. Также результатом трехлетней работы ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» в этом направлении стал разработанный Стандарт комплексного развития территорий, который описывает принципы создания комфортной среды в городах, рекомендации по застройке территорий и многое другое.

Президентом Владимиром Путиным перед правительством была поставлена задача – к 2024 году кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. На основании этого поручения и была разработана методика расчета индекса качества городской среды, которая позволяет не только определить уровень благоустройства в конкретном муниципалитете, но и оценить в целом комфортность жизни в каждом российском городе. Причем не субъективно, «по ощущениям», которые у разных людей могут отличаться, а на основе определенных индикаторов.

В ПОИСКАХ ПРАВИЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Разработать нужную методику оказалось непросто. Все-таки Россия — самая большая страна в мире, и условия в ней крайне разные. Как найти параметры, по которым можно одновременно оценить жизнь в курортных городах — и за Полярным кругом? Или в маленьком городке с 5 тысячами жителей — и в столице?

Было проанализировано множество аналогичных показателей, рассчитываемых в других странах, - около 200, - выбраны те, которые можно применить именно к российским городам. Разработчики индекса подчеркивают, что города-миллионники не должны сравниваться с теми, где население — меньше 100 тысяч, а северные регионы — с Сочи, потому что у них очень разные условия.

ШЕСТЬ ПРОСТРАНСТВ И ШЕСТЬ КРИТЕРИЕВ

В итоге 1114 городов страны были поделены на размерно-климатические группы. При этом учитывались два показателя – географическое расположение и численность населения, согласно данным Росстата, которые обновляются ежегодно.

Оценка города складывалась из анализа шести разных типов городских пространств. Все типы пространств оценивались по шести критериям — от безопасности до экологичности. В результате получилось 36 индикаторов. Учитывая 10-балльную шкалу оценки, город может набрать максимум 360 баллов. Среда в городах, которые набрали 181 балл и выше, считается благоприятной.

Екатеринбург

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА — В КАЖДОМ ЧЕТВЕРТОМ ГОРОДЕ

Первые результаты такие. Среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла. А доля городов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года – 23%.

Так, например, в группе «Крупнейшие» (с населением от 1 млн чел.) населенными пунктами с благоприятной городской средой признано шесть городов, в числе которых Москва и Санкт-Петербург. В группе «Крупные» (с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек) - благоприятная среда в 37 городах. К примеру, у Белгорода почти все параметры получили оценки свыше 30 баллов, кроме одного – социально-досуговая инфраструктура, которая оценена специалистами всего на 25 баллов.

Нынешняя доля городов с благоприятной городской средой и станет базовым значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом «Жилье и городская среда». К 2024 году количество городов с благоприятной средой должно составлять не менее 60% от общего числа. А среднее значение самого индекса – не менее 212 баллов.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Первый индекс качества городской среды опубликован на сайте Минстроя России minstroyrf.ru, а также на специальном интернет-ресурсе Индекс-городов.рф. Там также описана методика оценки, деление городов на группы.

Благодаря этому сотрудникам администраций городов будет легче понять, где нужно подтянуть работу. Города представлены только в своих группах. Также на сайте возможно увидеть итоговую оценку региона.

Результаты должны способствовать тому, чтобы на местах составлялись грамотные городские программы по улучшению качества городской среды. А специалисты Минстроя смогут ежегодно отслеживать динамику.

НА ЗАМЕТКУ

Что я могу сделать для того, чтобы мой город стал лучше

1. Принять участие в программе благоустройства дворовых территорий

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделяются средства из федерального бюджета на приведение в порядок дворов многоквартирных домов. Жители могут повлиять на то, как будут использованы эти средства. Скажем, в конкретном дворе в рамках одной и той же выделенной суммы можно установить дополнительные скамеечки и урны, а можно поменять освещение.

Естественно, многое тут зависит от инициативности самих жителей и их готовности договориться друг с другом. Если в доме никто не ходит на общие собрания или половина хотят скамейки, а половина — заасфальтировать парковку и компромисс никак не вырисовывается, нечего удивляться, что решение в итоге примет местная администрация.

Ознакомиться с планами по благоустройству можно на сайте местной администрации или специальных порталах по благоустройству городской среды.

2. Выдвинуть свою идею или поделиться мнением

В ряде регионов созданы — или сейчас в процессе создания - специальные онлайн-платформы по сбору идей, какие перемены в первую очередь нужны в конкретном городе. Можно внести свое предложение или поделиться мнением о тех идеях, которые уже высказали другие горожане. Примеры таких платформ:

чего-хочет-сахалин.рф

чего-хочет-свободный.рф

чего-хочет-кисловодск.рф

Собранные идеи анализируют эксперты, потом готовится отчет, что в итоге «услышано» - он появится тут же на онлайн-платформе и сайте городской администрации.

3. Активно участвовать в опросах и голосованиях

Во многих регионах есть порталы, где гражданам предлагается проголосовать за конкретные проекты будущего благоустройства.

Характерный пример портала-«голосовалки» — московский «Активный гражданин». В Подмосковье опросы и голосования проводятся на сайте «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/). Какие возможности есть в вашем регионе, можно узнать на региональном портале госуслуг или на сайте администрации города.

4. Просто вовремя обратиться

Конструктивный вариант — изложить суть своего недовольства на специальном сайте, где обращение точно увидят представители тех органов, которых оно касается. Пример — портал «Тюмень — наш дом». Жалобы жителей на таких специализированных сайтах также анализируются экспертами и учитываются при разработке проектов по дальнейшему обустройству городов.