2019-11-26T17:37:19+03:00
Политика

Минобороны России: американцам предъявили немного "Авангарда"

Показ иностранцам был проведен на нашем полигоне ради обеспечения жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Минобороны России отметили, что постановка ракетного комплекса "Авангард" на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 годаВ Минобороны России отметили, что постановка ракетного комплекса "Авангард" на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 годаФото: Министерство обороны РФ
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Представителям Пентагона показали в России "кузькину мать". Ту самую, о которой теперь с высоких трибун говорят так: "В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия.

Или так: "в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории России американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком".

- Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ, - пояснили в Минобороны России.

И правильно, что показали. Возможно, пощупав собственными руками нашу "кузькину мать", инспекторы НАТО проникнуться молитвами Папы Римского, который на днях призвал весь мир сохранить существующие договоры о нераспространении ядерного оружия. Выступление понтифика было знаковым, посреди Парка мира в Нагасаки - в месте атомной бомбардировки США 9 августа 1945 года.

В Минобороны России отметили, что постановка ракетного комплекса "Авангард" на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года.

Официальных характеристик российского комплекса пока нет. Но по заявлению Президента России Владимира Путина, гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок может прорвать даже перспективные системы ПРО за счет маневрирования по высоте и курсу.

Немного информации для размышления инспекторам НАТО: американская бомба "Толстяк", которая упала на Нагасаки имела мощность, которая эквивалентна всего 21-ой килотонне тротила. И она унесла жизни 80 тысяч жителей японского города. Головная часть "Авангарда" может содержать до двух мегатонн, а ее скорость превышает 27 Махов и она идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия.

Пуск ракеты комплекса Авангард из позиционного района Домбаровский.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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