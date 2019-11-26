В Москве пройдет общероссийский день приема граждан

В День Конституции РФ 12 декабря в Москве, как и по всей стране, ежегодно с 2013 года проводится общероссийский день приема граждан. Москвичи могут прийти со своим вопросами с 12.00 до 20.00 по местному времени в приемные президента России по приему граждан в Москве, федеральных и столичных департаментов и ведомств и учреждений местного самоуправления.

С согласия заявителей личное обращение принимается в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или других видов связи. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Если не удается принять личное обращение жителя в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в другое удобное для жителя время ему дадут возможность личного обращения к уполномоченным сотрудникам. О времени, дате и месте приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи горожанам сообщат в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Информацию об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема заявителей можно посмотреть на официальном сайте президента России в разделе «Обращения», а также на официальных сайтах госорганов и органов местного самоуправления.

В общероссийский день приема граждан в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы пройдет личный прием граждан уполномоченными должностными лицами по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1.