Москвичей в возрасте 50+ зовут на ярмарку вакансий

В четверг, 28 ноября, в специализированном центре занятости «Моя карьера» в Москве пройдет ярмарка вакансий для жителей в возрасте 50+.

«Порядка 15 крупнейших компаний-работодателей предложат свои вакансии соискателям предпенсионного и пенсионного возраста, - сообщили в пресс-службе центра «Моя карьера». - Участие в ярмарке - это не только возможность найти работу, но и шанс познакомиться с разными работодателями, задать волнующие вопросы».

Свои вакансии представят, к примеру, торговый дом ГУМ, «Ренессанс Жизнь», Мосгортур, кондитерская фабрика «Победа», сеть продуктовых супермаркетов «Пятерочка», компании Содексо, Уиллстрим и другие.

Участники смогут получить точную информацию сразу о нескольких местах предполагаемой работы (зарплата, возможность получения или продолжения образования, перспективы карьерного роста, социальные гарантии), пройти несколько собеседований, задать вопросы представителям отделов персонала компаний и в итоге определиться в выборе лучшего для себя места работы. А работодатели познакомятся сразу со многими кандидатами и пополнят базу данных потенциальных сотрудников компаний.

Вход свободный, по предварительной регистрации - https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1126775/

Справки по телефону - (495) 633-63-83.

Когда: 28 ноября 2019 года, 15.30 - 18.00.

Где: специализированный центр занятости «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (м. «Римская», м. «Площадь Ильича»).