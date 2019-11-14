2019-11-26T17:00:08+03:00
Экономика

Как государство стимулирует развитие лакокрасочных предприятий?

Минпромторг России обсудил проблемы и направления развития антикоррозийной продукции
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 ноября в петербургском «Экспофоруме» начала работу специализированная международная выставка-конгресс «Защита от коррозии». В рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» состоялось пленарная сессия «Лакокрасочные материалы», где обсуждались меры государственной поддержки лакокрасочных предприятий и рынок промышленных ЛКМ.

Одним из ключевых докладов сессии стало выступление начальника отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарьи Шевякиной. Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве, о принципах отбора современных технологий и о мерах государственной поддержки отечественных предприятий, направленных на повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Николай Петров, исполнительный директор Ассоциации СРО «СОПКОР», ТК 214, представил доклад о задачах технического регулирования, стандартизации, унификации и оценки соответствия в решении задач противокоррозионной защиты объектов. Геннадий Аверьянов, председатель ТК 195, директор Ассоциации «Центрлак» рассказал о состоянии развития лакокрасочной отрасли России.

О росте рынка промышленных ЛКМ, об изменениях в структуре рынка о сокращении доли импортной продукции выступила с докладом Виктория Чернова, директор по развитию информационно-аналитического агентства «Хим-Курьер». Представитель компании НГК ООО «НПО «СпецПолимер» Виталий Балябин озвучил проблемы для развития направления защитных покрытий. Основной из них является расхождения в отраслевых требованиях к системам покрытий для защиты от коррозии основных потребителей - Газпрома, Транснефти и Роснефти для надземных конструкций, внутренних поверхностей, подземных конструкций, морских и портовых сооружений. Для решения предлагается создание единой системы оценки и процедуры сертификации продукции, так как расхождения приводят к значительному увеличению расходов и времени на прохождение аттестационных испытаний, сертификация покрытия может длится до 1 года.

Дмитрий Скворцов, директор по развитию компании ООО «НОР-Мали» поддержал актуальность тематик выступающих и отметил низкий уровень знаний на местах "в поле" о проблеме защиты от коррозии, технологиях, необходимости их внедрения у заказчиков как при проектировании, так и при реализации в промышленном и гражданском строительстве. Участниками мероприятия стали специалисты научно-исследовательских институтов, начальники отделов защиты от коррозии предприятий нефтегазового комплекса, производители технологий, материалов и оборудования. Активность и интерес представителей профсообщества к проблемам развития лакокрасочной отрасли дают основания надеяться, что в скором времени будут предприняты меры и шаги для улучшения работы данного направления промышленности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»
Первая леди Украины продает свои платье на аукционе
В МОК призвали разрешить выступить на Олимпиаде не замешанным в истории с допингом российским спортсменам
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он спустил выигрыш
Facebook будет оплачивать участие в опросах
Курильщиков предупредили о вреде спорта
Президент Турции призвал граждан отказаться от долларов в пользу национальной валюты
Лавров выступил за "честный разговор" по допинговому скандалу
Зеленский назвал отношения России и Украины очень сложными
Обведи "жирную" девочку: американцев возмутило домашнее задание в одной из школ
Автоэксперт объяснил почему стоит ждать подорожания машин
Четверть рациона белых медведей составляет пластик
Ежемесячные 50-рублёвые выплаты на детей отменят в России
Тюменцы все чаще стали пользоваться электронными сервисами
"Поддержим боевую мощь!": К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
В Госдуме предложили заменить паспорт пластиковой картой
Верховный суд не стал расширять срок давности по налоговым преступлениям
Центробанк предостерегает банки России от операций в евро
Врачи назвали самую полезную для сердца и сосудов ягоду