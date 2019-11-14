Как государство стимулирует развитие лакокрасочных предприятий?

13 ноября в петербургском «Экспофоруме» начала работу специализированная международная выставка-конгресс «Защита от коррозии». В рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» состоялось пленарная сессия «Лакокрасочные материалы», где обсуждались меры государственной поддержки лакокрасочных предприятий и рынок промышленных ЛКМ.

Одним из ключевых докладов сессии стало выступление начальника отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарьи Шевякиной. Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве, о принципах отбора современных технологий и о мерах государственной поддержки отечественных предприятий, направленных на повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Николай Петров, исполнительный директор Ассоциации СРО «СОПКОР», ТК 214, представил доклад о задачах технического регулирования, стандартизации, унификации и оценки соответствия в решении задач противокоррозионной защиты объектов. Геннадий Аверьянов, председатель ТК 195, директор Ассоциации «Центрлак» рассказал о состоянии развития лакокрасочной отрасли России.

О росте рынка промышленных ЛКМ, об изменениях в структуре рынка о сокращении доли импортной продукции выступила с докладом Виктория Чернова, директор по развитию информационно-аналитического агентства «Хим-Курьер». Представитель компании НГК ООО «НПО «СпецПолимер» Виталий Балябин озвучил проблемы для развития направления защитных покрытий. Основной из них является расхождения в отраслевых требованиях к системам покрытий для защиты от коррозии основных потребителей - Газпрома, Транснефти и Роснефти для надземных конструкций, внутренних поверхностей, подземных конструкций, морских и портовых сооружений. Для решения предлагается создание единой системы оценки и процедуры сертификации продукции, так как расхождения приводят к значительному увеличению расходов и времени на прохождение аттестационных испытаний, сертификация покрытия может длится до 1 года.

Дмитрий Скворцов, директор по развитию компании ООО «НОР-Мали» поддержал актуальность тематик выступающих и отметил низкий уровень знаний на местах "в поле" о проблеме защиты от коррозии, технологиях, необходимости их внедрения у заказчиков как при проектировании, так и при реализации в промышленном и гражданском строительстве. Участниками мероприятия стали специалисты научно-исследовательских институтов, начальники отделов защиты от коррозии предприятий нефтегазового комплекса, производители технологий, материалов и оборудования. Активность и интерес представителей профсообщества к проблемам развития лакокрасочной отрасли дают основания надеяться, что в скором времени будут предприняты меры и шаги для улучшения работы данного направления промышленности.