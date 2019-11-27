Все равно тебе водить…

Впрочем, гадать и загадывать у Ольги Александровны не в обычае. Она – человек дела и действия. Было бы иначе – не было бы ни спортивных побед, ни профессиональных достижений, ни правительственных наград. Да и самой Ассоциации юношеских автомобильных школ, бессменным президентом которой Ольга Александровна является без малого четверть века, наверняка тоже не было бы.

Всё было впервые и вновь

– Ассоциацию мы создали в 1995 году по решению директоров юношеских автошкол. Официально мотивировка звучала так: «для координации деятельности, оказания научно-методической и практической помощи, расширения возможностей в производственной, научно-технической и социальной сфере». Переводя на обычный язык – чтоб не пропасть поодиночке. Сами понимаете – 90-е… Время непростое. Хотя времена – они всегда непростые. И в 70-е, когда открывались первые ЮАШ, хватало сложностей. Это был совершенно новый проект или, как тогда было принято говорить, «начинание». Министерство автотранспорта создавало школы внутри крупных транспортных предприятий. Вопрос безопасности на дорогах и тогда был актуален, но не стоял так остро, и в большей степени организация автошкол для юношества была нацелена на профориентацию, на подготовку будущих кадров для транспортной отрасли. Ну, и конечно, на воспитание молодежи в глобальном понимании этого процесса. Принимали с 14 лет – возраст, когда человек начинает осознавать свое «я», свои особенности, желания, ценности. И тут все зависит от того, какое из многообразных предложений мира покажется наиболее привлекательным. Автошкола привлекала. Уже сама по себе возможность научиться управлять автомобилем вдохновляла подростка из СССР больше, чем все сокровища капитана Флинта. Но мы давали ему нечто большее – новый статус. Из бесправного существа, вечно подозреваемого то родителями, то педагогами в неблагонадежности и злокозненности, у нас он превращался в человека, обладающего впечатляющим набором авторитетных компетенций и уже на этом основании заслуживающего доверия и уважения.

Школа жизни

На приобретение этих компетенций уходило три года. Первый год осваивали теорию: ПДД, водительская этика, устройство автомобиля. Одновременно каждый обучал малышей в своей общеобразовательной школе. У нас все ребята вели работу по пропаганде безопасности дорожного движения. Со второго года начиналось приобщение к спорту, к автомногоборью, и практические занятия на ремонтной базе. Ну, а на третьем уже садились за руль с инструктором. Тут, конечно, самое интересное. Инструкторы, например, придумали автошоу «Родео». Ребята такие трюки демонстрировали! Езда вслепую, при закрытом лобовом стекле, полицейский разворот, скандинавский поворот – не хуже, чем Сами Насери в «Такси»! Только за Сами каскадеры работали, и машина у него «прокачанная», с уймой приспособлений, плюс компьютерная графика. А ребята реально демонстрировали школу.

Фото: ГУОБДД МВД России

К концу третьего года сдавали квалификационный экзамен и получали водительское удостоверение с отложенным до совершеннолетия сроком действия. Понятно, что все это делало ЮАШ невероятно популярными. К 1985 году в стране работало уже более двух десятков базовых школ и 37 региональных филиалов.

Как старший госавтоинспектор ГАИ Свердловского района Москвы Ольга Александровна, конечно, была вовлечена в процесс. А в 1992 году стала директором московской школы. Еще через три года – президентом Ассоциации.

– Было трудно. Зарплаты у инструкторов – мизерные, и те платить не из чего. Один из наших региональных директоров мед со своей пасеки продавал, а вырученные деньги пускал на содержание школы. И дело тут даже не в энтузиазме. Ведь и разрушать можно с энтузиазмом. А у нас была цель: сохранить уникальную учебно-методическую базу, позволяющую воспитать культурных, грамотных водителей. Культура вождения к тому времени заметно упала, а движение на дорогах стало намного интенсивнее. Так что вопросы безопасности, в частности, создание единой, целостной системы обучения навыкам безопасного поведения детей и подростков на дорогах, стояли остро. Госавтоинспекция нам здорово помогала, транспортники. Министр транспорта из своего резервного фонда выделял средства. Это позволило сохранить большую часть педагогического состава, инструкторов, приобрести новые машины в лизинг. И база своя в Ейске появилась. Стали автопробеги организовывать. Ездили по местам боевой славы. А каждый такой автопробег – это уже не просто отчет инструкторов и учеников о проделанной работе, но еще и неравнодушная история, и живая география и, конечно, патриотическое воспитание. Одно дело, когда ребенку на уроке расскажут про партизанское движение в Навле – так для него эта Навля не реальнее, чем тридевятое царство! А тут он сам добрался, своими глазами увидел! Мы много, где побывали. И за границей тоже – автопробегом через Литву в Польшу, потом еще в Берлин. Ребята привезли свои поделки в тамошний музей боевой славы, подготовили потрясающую концертную программу. Автошкола – это ведь не только про машины! Это вообще про жизнь, про правильный выбор своего пути, про то, куда и как двигаться – и в смысле ПДД, и в философском смысле.

Вот, новый поворот

А в 2014 году произошли реформы, в результате которых были пересмотрены прежние требования к организациям, обучающим несовершеннолетних. Новые редакции законов «Об образовании» и «О безопасности дорожного движения» широко распахнули ворота рынка образовательных услуг, и в этот проем хлынул поток желающих. Вроде бы свободная конкуренция – это хорошо. Вот только конкурентные преимущества посредством которых идет борьба за аудиторию, мягко говоря, сомнительные. «Обучение за два месяца», «свободное посещение теоретических занятий», «теория онлайн» – все, что звучало так заманчиво, на деле обернулось всплеском аварийности на дорогах, тотальной безграмотностью, правовым нигилизмом и отсутствием культуры. Госавтоинспекция, конечно, борется с этими явлениями. Воспитание нового поколения ответственных участников дорожного движения – одна из приоритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения». А для этого нужна система непрерывного образования в области БДД. И методика, учитывающая возрастные физиологические и психологические особенности на каждом этапе обучения.

Фото: ГУОБДД МВД России

– Да была у нас эта система. И методику мы разработали. Мы и сегодня по ней работаем. К нам приходят дети с 5 лет, мы обучаем их навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. А с 14 лет они уже могут заниматься по программам профессиональной подготовки водительских кадров. Программы рассчитаны на разные сроки – от 1 года до 3-х лет. Вовсе не обязательно, что молодой человек впоследствии выберет себе специальность в автомобильной отрасли. Задача ранней профориентации у нас есть, но вряд ли она основная. Главное – вытащить детей из виртуального пространства в реальный мир. Наделить их полезными, релевантными современным условиям жизни навыками. Это серьезнее, чем просто обучить вождению. Как-то ездить на современной машине – дело нехитрое, любой справится. Но как-то – не надо. Надо так, чтобы и самому в живых остаться, и других не угробить. Базовые навыки управления должны быть заложены на уровне подкорки, доведены до автоматизма. На дороге водитель решает задачи иного уровня – обеспечивает безопасность. Поэтому так важна техника вождения, отработка действий в разных ситуациях. В том темпе, в котором сегодня работает большинство автошкол, это неосуществимая задача. А мы именно этим и занимаемся в статусе допобразования, то есть, мы работаем с Министерством просвещения Российской Федерации. А что такое дополнительное образование? Это то, которое прилагается к основному. То есть мы работаем в связке с министерством просвещения. Прямо скажем, не во всем мы солидарны. Но, хочется верить, это дело времени. Во всяком случае, наша совместная работа с ГУОБДД МВД России и Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, дала толчок к внесению изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ «О безопасности дорожного движения». При этом с Госавтоинспекцией мы давно плечом к плечу работаем. Они как раз считают детско-юношеские автошколы одной из самых перспективных форм привития детям навыков безопасного движения и много нам помогают. Конкретно Владимир Владимирович Швецов, первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России – потрясающий человек, последний из могикан! Вот еще хорошая новость: начальник ГУОБДД МВД России Михаил Юрьевич Черников сказал, что Госавтоинспекция не против того, чтобы выдавать права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения – не три месяца, а гораздо дольше. Например, по такой схеме: до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автомобильных школах. Это пока только обсуждается. Но уже дает надежду на позитивные перемены.

Фото: ГУОБДД МВД России

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».