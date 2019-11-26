«Единая Россия» поможет молодежи самореализоваться

Рабочая группа «Единой России» по поддержке молодежных инициатив поможет воплотить в жизнь проекты, которые в первую очередь направлены на самореализацию молодых людей. Об этом рассказал заместитель секретаря генерального совета Партии Евгений Ревенко на совместном заседании высшего и генерального советов партии, которое прошло в рамках XIX Съезда «Единой России».

«Для молодежи, на мой взгляд, самое главное – это вопрос самореализации, - отметил политик. - те молодежные инициативы, которые мы будем рассматривать и которые будем помогать реализовывать, будут в том числе направлены на самореализацию. Молодежь – это перспектива, это будущее, и мы не имеем право не думать о будущем».

Руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова добавила, что часто молодежь предлагает интересные, нестандартные решения проблем, но не всегда старшие коллеги могут их услышать.

«Поэтому наша рабочая группа станет проводником идей молодежи: мы будем собирать интересные предложения со всей страны, предлагать руководству Партии и претворять их в жизнь, – пояснила Ольга Амельченкова. – Важно развивать такие проекты, которые бы позволили развиваться молодежи совершенно в разных сферах – начиная от волонтерства и заканчивая предпринимательством и спортом».

Руководитель движения «Волонтеры Победы» напомнила, что на недавней встрече председателя партии, премьер-министра федерального правительства Дмитрия Медведева с активистами «Молодой Гвардии Единой России» молодогвардейцы уже озвучили несколько инициатив, на которые рабочая группа обратит внимание.

«Есть большой запрос на то, чтобы волонтерская деятельность засчитывалась в учебных заведениях как практика – там, где это возможно, - отметил тогда Дмитрий Медведев. - Так было на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи в 2014 году, на Чемпионате Мира по футболу в 2018 году. Тогда волонтеры работали по своим специальностям – повара, водители, монтажники. У нас тоже есть специалисты, которые работают на общественных началах, например, студенты-спасатели, или медики работают ассистентами и помощниками у врачей, когда те едут в отдаленные территории. Можно было бы это засчитывать как практику во время учебы».