2019-11-26T17:43:02+03:00
Дом. Семья

Впору учить детей: Попугай блеснул навыками общения

Эта птичка может удивить любого своим умением разговаривать
Елена АКИМОВА
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Говорящий попугая удивил своими способностямиГоворящий попугая удивил своими способностямиФото: кадр с видео
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Если вы думаете, что научить попугая говорить – это почти невыполнимая задача, то вот вам наглядный пример. Этого гордого красавца зовут Рома, и он умеет говорить лучше, чем некоторые малыши.

Судя по тому, как ловко хозяйка экзаменует питомца, то звуки он не просто заучил, а действительно понимает, о чем его спрашивают.

Короткий ролик заставляет задуматься, насколько бывают умными браться наши меньшие. Кстати, данная птичка лишний раз подтверждает выводы исследователей, что попугаи способны, как и обезьяны, логически мыслить, узнавать себя в зеркале и даже сочувствовать.

Многие пользователи, кто посмотрел ролик, отметили, что птичка невероятно умна, пишет Ридус.

«Он умнее многих, кого я знаю», - пишут в сети.

«Поумнее некоторых моих друзей!» - заключают другие.

Самый умный говорящий попугай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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