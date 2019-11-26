2019-11-26T18:51:05+03:00
Политика

Россия предложила Украине газовое перемирие

Путин распорядился направить в Киев новый контракт
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Россия вновь предложила Украине «газовое перемирие»Россия вновь предложила Украине «газовое перемирие»Фото: REUTERS
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На следующий день после разговора с Владимиром Зеленским Владимир Путин вызвал главу минэнерго Александра Новака и главу «Газпрома» Алексея Миллера. После докладов о готовности энергетического комплекса страны к зиме, обсудили ситуацию с транзитом газа через Украину и поставок газа в Незалежную.

- Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему, - сказал Путин.

Путин обсудил с Новаком и Миллером подготовку к зимнему периоду.

Разговор проходил при закрытых дверях и после его завершения Алексей Миллер рассказал о ее подробностях. Россия вновь предложила Украине «газовое перемирие» - отказаться от взаимных претензий, согласовать цену поставок и условия транзита.

- По указанию президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего и по заключению контракта на поставку газа на Украину, - сказал Миллер. - Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки.

Глава Газпрома Миллер о транзите газа через Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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