В Москве завершился первый чемпионат мира по всестилевому каратэ

В первенстве планеты впервые приняли участие около 1500 спортсменов из 36 стран - России, Польши, Сербии, Швейцарии, Турции, Китая, Японии, Индии, Нигерии, Камеруна...

В состав каждой команды входили бойцы, представляющие множество видов и школ каратэ, а всего набралось около 40 стилей.

Пока итоги этого масштабного соревнования еще обрабатываются, но уже ясно, что сборная России, в которой было 10 бойцов клуба «Ашихара каратэ АРЕТИ» стала первой в командном зачете. Причем две медали завоевали тренеры клуба.

- Я поздравляю спортсменов с медалями и желаю нашему клубу и всем представителям Ашихара-каратэ дальнейших успехов и роста профессионального мастерства, - сказал на награждении основатель клуба «Ашихара каратэ АРЕТИ», президент одноименной Группы компаний Игорь Макаров, который имеет почетный третий дан за продвижение этого стиля в России.