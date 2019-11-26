2019-11-26T18:39:04+03:00
Общество

Министр здравоохранения распорядилась восстановить Михаила Каабака в должности

Сам хирург говорит, что пока радоваться рано, предстоит еще переговорить с директором Национального центра здоровья детей
Дина КАРПИЦКАЯ
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Михаил Каабак много лет возглавлял отделение трансплантации почки в Российском центре хирургии им. Петровского. Фото: Григорий Сысоев/РИА НовостиМихаил Каабак много лет возглавлял отделение трансплантации почки в Российском центре хирургии им. Петровского. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Уникальные специалисты Михаил Каабак и Надежда Бабенко, единственные кто в России делает операции по пересадке почек очень маленьким детям весом до 9 килограмм, были со скандалом уволены их Национального центра здоровья детей. В соцсетях и СМИ поднялась волна возмущения, потому что за бортом медпомощи фактически оказалось как минимум 10 крошечных пациентов (они уже готовились к операциями). А как максимум еще порядка 40 человек в год.

26 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова провела личную встречу с Михаилом. И распорядилась восстановить его в должности в Научном центре здоровья детей

- Наша схема лечения одобрена министром. - сказал «КП» Каабак. - Но я бы сказал, что радоваться рано, предстоит еще встреча с директором НЦЗД, каким он видит наше дальнейшее сотрудничество. Жизнь показала, что четверть ставки внешнего совместителя не жизнеспособна.

Самый экстренный пациент, операция которому нужна как можно скорее — Виталик Кузнецов из Сахалина. Его родители еще летом получили направление в НЦЗД к Каабаку, но не смогли в итоге попасть на операцию — доктора уволила. Сейчас мальчик стабилен и по прежнему в Российской детской клинической больнице. Если трансплантолога восстановят, его прооперируют первым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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