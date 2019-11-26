Министр здравоохранения распорядилась восстановить Михаила Каабака в должности

Уникальные специалисты Михаил Каабак и Надежда Бабенко, единственные кто в России делает операции по пересадке почек очень маленьким детям весом до 9 килограмм, были со скандалом уволены их Национального центра здоровья детей. В соцсетях и СМИ поднялась волна возмущения, потому что за бортом медпомощи фактически оказалось как минимум 10 крошечных пациентов (они уже готовились к операциями). А как максимум еще порядка 40 человек в год.

26 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова провела личную встречу с Михаилом. И распорядилась восстановить его в должности в Научном центре здоровья детей

- Наша схема лечения одобрена министром. - сказал «КП» Каабак. - Но я бы сказал, что радоваться рано, предстоит еще встреча с директором НЦЗД, каким он видит наше дальнейшее сотрудничество. Жизнь показала, что четверть ставки внешнего совместителя не жизнеспособна.

Самый экстренный пациент, операция которому нужна как можно скорее — Виталик Кузнецов из Сахалина. Его родители еще летом получили направление в НЦЗД к Каабаку, но не смогли в итоге попасть на операцию — доктора уволила. Сейчас мальчик стабилен и по прежнему в Российской детской клинической больнице. Если трансплантолога восстановят, его прооперируют первым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое «дело врачей» ударит по детским почкам?

Трансплантолог Михаил Каабак, проводивший уникальные операции младенцам, уволен из Национального центра здоровья детей (подробности)