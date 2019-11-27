2019-11-26T19:21:31+03:00
Спорт

Валенсия - Челси 27 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч Валенсия - Челси 27 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лампард.Главный тренер "Челси" Фрэнк Лампард.Фото: REUTERS
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В группе H, где играют "Валенсия" и "Челси", перед предпоследним туром образовалось троевластие. В этом квартете лишним выглядит французский "Лилль" с 1 баллом в активе. Тогда как у "Аякса", испанцев и англичан - по 7 очков. В очной битве "Валенсии" и "Челси" решится, кто получит больше шансов на выход в весеннюю стадию Лиги Чемпионов.

"КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Валенсия - Челси 27 ноября 2019.

Статистика личных встреч Валенсия - Челси 27 ноября 2019

Команды семь раз играли между собой. Три раза выигрывали матчи игроки "Челси", три раза была ничья. А последний поединок 17 сентября 2019 года в Лондоне завершился победой испанского клуба со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Валенсия - Челси 27 ноября 2019

У лондонского клуба чуть больше шансов на успех.

Прогноз на матч Валенсия - Челси 27 ноября 2019

"Челси" одержит победу в гостевой игре.

Время начала матча Валенсия - Челси 27 ноября 2019

Матч Валенсия - Челси 27 ноября 2019 года в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч Валенсия - Челси 27 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Валенсия - Челси можно посмотреть 26 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Валенсия - Челси 27 ноября 2019

Трансляция матча Валенсия - Челси 27 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.

Валенсия - Челси 27 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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