Не только Ротару: почему из России не гонят Лободу, Лорак, Брежневу и других украинских гастролеров

Скандал с возвращением «хуторянки» на российскую сцену после нескольких лет отсутствия в «стране-агрессоре» и не думает утихать. После предложений (от Госдумы и Совфеда, на минуточку) встречать Ротару пустыми залами и лишить звания Народной артистки СССР, ее директор пожаловался на травлю, а коллеги по шоу-бизнесу — Басков, Крутой, Галкин — стеной встали на защиту Софьи Михайловны. Мол, у нас артистов из Незалежной тьма тьмущая, гастролируют, получают премии — и ничего, по-прежнему рукопожатны, никто их не гонит. Но чтобы петь (читай — зарабатывать) в России, им многого пришлось лишиться...

Лобода скрывает свой дом

Самая популярная у нас их «гарна дивчина»: гастроли и корпоративы расписаны на год вперед, топовый ценник — под 5 млн за выступление. При этом урожденной киевлянке, чья карьера долгие годы не выходила за рамки украинской сцены, теперь приходится юлить в интервью и сглаживать углы.

- Я не живу под Москвой. У меня три дома в разных странах: в России, на Украине и еще в одной стране, которую я не хотела бы называть, - ответила недавно Лобода на прямой вопрос Собчак «где твой дом?». - И вообще, какая, к черту, разница, Россия или Украина?! Я живу там, где меня любят и хотят слушать. Все остальное - политика и провокация.

Между тем, в Незалежной Светлану в последние годы не видно-не слышно. Поначалу пиарщики звезды уверяли, что это случайность — мол, не нашлось места в плотном графике. Потом, правда, признали: выступать в родной стране небезопасно из-за угроз националистов.

- Мы не за Свету боимся. У нее тут дом, это ее страна. Мы волнуемся за наших поклонников, - оправдываются администраторы Лободы.

Лорак стала изгнанницей

Пожалуй, крепче всех за любовь к России досталось Ани Лорак. А все потому, что даже в период агонии, когда Украину сотрясали акции протеста, сладкоголосая дива не прекращала ездить в Москву: получала премии, отрабатывала концерты. «Я — голубь мира», - наивно улыбалась артистка на вопрос, на чьей она стороне. Такого «голубю» не простили…

Пожалуй, крепче всех за любовь к России досталось Ани ЛоракФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2014 году на шоу Лорак в Киеве радикалы закидали зрителей яйцами и камнями, а в адрес певицы кричали «Чемодан-вокзал-Россия» (и это еще самое ласковое). Украинская диаспора достала звезду и в США, где активисты явились на концерт с плакатами «Позор!». За эти годы певице чего только не пришлось пережить: ее едва не лишили звания «Народная артистка Украины» и затравили в Сети, состряпав десятки фотожаб после концерта на птицефабрике в Новосибирске. Когда последний раз Лорак выступала в Киеве два года назад, ее имя даже не было заявлено на афишах сборного концерта. Теперь Лорак ездит в Незалежную только в гости, но встречаясь там с поклонниками, всегда общается с ними на украинском языке.

Брежнева открестилась от Незалежной

Певица родом из Днепропетровской области перебралась в Россию еще до Евромайдана.

- Когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально начала гастролировать в России, - рассказала Вера Брежнева в одном из недавних интервью. - Я гастролировала по всему СНГ, по всему миру. И украинской певицей никогда не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала своей, а у меня нет ни одной песни на украинском языке.

Брежнева открестилась от НезалежнойФото: Евгения ГУСЕВА

Повалий отменила юбилейное шоу

Певице, которая в декабре выступит на двух сборных концертах в Москве, пришлось отменить свое юбилейное шоу в Киеве, запланированное на начало месяца. Директор дворца «Украина» заявил, что для начала Таисия Повалий «должна ответить обществу на ряд вопросов», в частности, где она живет и поддерживает ли украинских военных.

Дело в том, что несколько месяцев назад местные СМИ обвинили артистку в «побеге в Россию» и выступлениях в Крыму. Повалий пришлось оправдываться.

- Я не была на полуострове и не поздравляла крымчан с Днем России, - написала она в соцсетях. - Ни один закон я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке, нельзя петь на родине?

Повалий пришлось оправдыватьсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Maruv диктует свои условия

Этот год для эпатажной украинской звезды Анны Корсун, она же Maruv, стал триумфальным в «русском мире». О ней заговорили весной, когда певица, победив в национальном отборе, отказалась ехать от Украины на «Евровидение» из-за «кабальных» условий договора, запрещающих в том числе выступать в России. С тех пор Maruv — частый гость в первопрестольной: успела дать свой первый сольник, получить несколько премий. Очередная статуэтка - «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» вызвала громкий скандал на родине певицы: какого-такого ляда, мол, украинка стала лучшей российской артисткой? Но Maruv палец в рот не клади .

- Научитесь проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. Я мировой артист и имею право выступать в любой стране, - ответила хейтерам звезда и вопреки протестам назначила несколько ближайших концертов в Незалежной. И действительно - пока она на пике славы, не все ли равно, где собирать полные залы?

Maruv палец в рот не кладиФото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Потап и Настя отказались от званий в России

Украинский дуэт сразу после разлада отношений двух стран перестал приезжать к нам на гастроли. И даже на свадьбу под Киевом летом этого года жених и невеста не позвали ни одного друга из российского шоу-бизнеса.

- За последние годы мы объездили полмира, а в той части мира (в России. - Ред.) не были, - уверяет Потап. - Нам пять раз предлагали выступать от России на Евровидении. Нам предлагали даже звание Заслуженных артистов России! Мы от всего отказались. Потап и Настя – очень известный украинский коллектив. Мы работаем и будем работать в Украине, несмотря ни на что, и мы любим нашу страну. Мы продаем билеты, платим налоги, создаем рабочие места и стараемся делать здесь цивилизованный шоу-бизнес.

Потап и Настя отказались от званий в РоссииФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

...а Сердючка тайно ездит к российским миллионерам

Андрей Данилко недавно признался, что тайно ездит петь к российским миллионерам.

- Публично я в России не выступаю. Бывают заказные акции - муж еврей, а жена украинка, и они, чтобы не подставлять меня и коллектив, могут проводить это в Швейцарии, а не в Москве. Чаще всего бывает даже так: если им необходимо наше выступление, они подстраиваются под нас, как нам удобно. Меня это устраивает, - рассказал артист.

Андрей Данилко недавно признался, что тайно ездит петь к российским миллионерамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

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