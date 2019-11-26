"Локомотив" проиграл "Байеру" 0:2 и не сыграет весной в еврокубках

Во вторник, 26 ноября, в Москве свой пятый матч в Лиге Чемпионов нынешнего сезона провели футболисты "Локомотива". Команда Юрия Семина после двух поединков против "Ювентуса" подошла к этой игре в ранге фаворита заочной гонки с "Байером" за третью позицию в группе. Стоило победить леверкузенцев, как это было в первой игре евросезона в гостях, и шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков у российского клуба увеличились во много раз.

Немцы перед игрой кутались в теплые вещи.Фото: REUTERS

В Москву футболисты "Байера" прилетели накануне днем. В минувшие выходные у команды Петера Боша был сложный поединок. Они играли с "Фортуной", нанесли 27 ударов по воротам соперников, но сыграли вничью 1:1. Голландский наставник "аспиринового" клуба пошутил, мол, он сильнее бы волновался, если бы его команда меньше рисковала по ходу матчей и играла б скромнее. Но, мол, эта тактика должна сработать и принести успех "Байеру". Но пока что же в сезоне для команды Боша все идет скромно - 9 место в турнирной таблице чемпионата Германии и 4 позиция в группе Лиги Чемпионов.

Вратарь "Локомотива" Гильерме спорит с игроками "Байера".Фото: REUTERS

В день игры в Москве пошел снег, что, скорее всего, взолновало защитника "Байера" Джонатана Та. Долговязый чернокожий немец на пресс-конференции за сутки до матча отшучивался: "Мы не привыкли играть в таких условиях, будет три градуса мороза. Но ничего не поделаешь - нам придется двигаться еще быстрее, чтобы согреться". Но чудеса погоды в Москве были удивительны. Чем ближе было время начала матча, тем теплее становилось в столице России. Если ранним утром в день игры было -8, то перед игрой в Черкизово было уже всего -2.

Начало игры и грустный момент - автогол "Локомотива".Фото: REUTERS

В этой игре первый мяч случился уже на 11-й минуте поединка. Причем он вышел до слез обидным. После углового немецкой команды наш форвард Эдер выбивал мяч подальше от ворот. Но сделал это неудачно и попал в пятку Рифату Жемалетдинову. Рикошет - и мяч в воротах "Локомотива", Гильерме никак не успел среагировать на эту досадную ошибку.

Автогол Жемалетдинова в матче Лиги Чемпионов Локомотив - Байер 0:1 26.11.2019.На 11 минуте матча гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов

После этого гола выяснилась любопытная деталь. Из 4 голов "Байера" в этой Лиге Чемпионов 3 - это автоголы. В своем клубном Твиттере немецкий клуб пошутил по этому поводу:

- Подпишем долгосрочный контракт с футболистом по фамилии Автогол в ближайшем январе!

Начало игры и грустный момент - автогол "Локомотива".Фото: REUTERS

Шутки-шутками, но "Локомотив" имел немало шансов отыграться и забить ответный гол в ворота "Байера". Этого не удалось сделать - наши ушли на перерыв в матче, проигрывая 0:1.

Гол Свена Бендера в ворота Локомотива в матче Локомотив - Байер 0:2 26.11.2019.Бендер забил второй мяч в ворота Локомотива в начале второго тайма

На старте второго тайма игры у "Байера" получился небольшой фокус. После розыгрыша штрафного последовала подача в штрафную и Свен Бендер с лета пробил и попал в ворота Гильерме. Счет стал 2-0.

Свен Бендер празднует гол в ворота "Локомотива" в объятиях партнеров по команде.Фото: REUTERS

До конца матча счет так и не поменялся. Наши проиграли 0:2 и опустились на 4 место в своей группе Лиги Чемпионов. Следующая игра у "Локомотива" - через две недели. Вечером 11 декабря команде Юрия Семина предстоит поединок в Мадриде против "Атлетико". Это будет последняя игра наших в календарном 2019 году. Но шансов на выход в евровесну больше нет.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Байер.