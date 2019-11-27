Одни траты эти нитраты...

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что отравления азотом бояться не нужно.

Как так? А как же отравления нитратами, опасаясь которых многие у нас в стране покупают нитратомеры?

ВОЗ напоминает: нитраты есть в любом продукте. Это вообще часть органического составляющего растений. Более того, круговорот азота в природе вместе с кислородом составляет основу жизни.

В конце концов азот участвует в создании аминокислот - то есть всех белковых молекул. Так что бороться с ним так, как воюют в России, нелепо. По сути дела, нитратофобию очень активно подогревают маркетологи, делающие бизнес на органической еде и бытовых счетчиках.

О роли азота в функционировании человеческого тела известно давно. Еще в 1998 году за понимание природы этого процесса была присуждена Нобелевская премия. Благодаря воздействию нитратов и нитритов у нас в организме расширяются стенки сосудов. На этом основано действие нитроглицерина и виагры, например.

Громкое заявление ВОЗ основано на современных исследованиях. Эксперты организации утверждают: случаи отравления нитратами связаны с плохим качеством воды (в которой содержалось повышенное количество азотистых соединений) в сельской местности, где недоступны современные системы очистки.

Как азот попадает в воду? В результате круговорота веществ. Фекалии человека и животных, например, - это азотистые соединения. Дождевая вода просачивается в водоносные слои уже загрязненная. И если системы очистки не на высоте или состояние труб плохое, есть прорывы, нитраты и нитриты могут попасть в водопровод (а уж про колодцы и личные скважины говорить нечего).

Отравиться азотистыми соединениями из овощей и корнеплодов, считают в ВОЗ, нереально.

Европейская комиссия по безопасности продуктов питания уточняет, что люди могут употреблять 235 мг нитратов в год без какого-либо вреда для здоровья. Чтобы достичь этого показателя, нужно очень сильно постараться. Каким может быть суточный рацион, смотрите в таблице.

Обратите внимание! ВОЗ относит арбузы, которых мы побаиваемся из-за страха отравления нитратами, к продуктам с низким содержанием этих азотистых соединений! Потому что сквозь толстую кожуру плода азот в мякоть пробивается плохо.

Более того, свекла, например, относится к продуктам с высоким содержанием нитратов. Однако проведенное в Великобритании в 2013 году, организованное по всем международным научным правилам, исследование доказало: у пациентов, ежедневно употреблявших 250 мл свекольного сока, устойчиво снижалось артериальное давление. Систолическое (т. н. верхнее) - на 11 мм рт. ст., диастолическое (т. н. нижнее) - на 9 мм рт. ст.

Хорошие результаты показал и эксперимент, когда люди пили зеленые овощные соки. У них снижался уровень воспаления, бактериальной инфекции.

Что делать, если вода в вашей местности не очищается? Кипячение снижает уровень нитратов, но не до конца. Полностью обезопасить воду могут бытовые фильтры.