На Урале разработали автоматический сортировщик мусора

Разработка сотрудников научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы» УрФУ похожа на аналогичные машины, которые уже много лет успешно работают в Европе, в частности в Германии, однако уральские ученые трудились не напрасно. Немецкие машины для сортировки мусора просто нельзя использовать в российских условиях – тонкая оптика европейцев не может различить наш российский мусор.

Все дело в культуре сортировки мусора, которая в Европе существует уже много лет. Западные приборы умеют сортировать мусор, но только тот, что был собран раздельно. В менталитете россиян нет привычки сортировать бытовые отходы, мы привыкли все сбрасывать в один контейнер: и пластик, и стекло им бумагу. Поэтому оптический сепаратор для сортировки мусора уральские разработчики создали с поправкой на эту особенность. Он адаптирован к работе с любыми отходами, как бытовыми, так и коммунальными, в том числе со сточными водами.

Сейчас на Уральском оптико-механическом заводе создают опытный образец автоматического сортировщика мусора. Отличать его от зарубежных аналогов будет не только «всеядность», но и выгодная цена – ожидается, что стоить он будет в два, а то и в три раза дешевле импортного, – сообщает Российская газета.