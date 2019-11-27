Придется ли водителям с 2020-го переплачивать за получение прав

Это был скандал! Приказ о новом порядке медосвидетельствования водителей опубликовали 11 ноября. А вступить в силу он должен был менее чем через две недели. Когда народ осознал, что получение водительских прав может сильно подорожать, он толпой рванул менять корочки.

Буря в пробирке

Сыр-бор начался из-за анализа крови - проверки на алкоголь. Всегда было достаточно ответить на вопросы врача-нарколога. Если у того закрадывались подозрения, он отправлял на доп-обследование. А тут чиновники от медицины захотели подвергнуть обследованию всех. Зачем? Чтобы выявить хронически пьющих.

Новый приказ Минздрава предписывал каждому водителю - не важно, получает ли он права впервые или меняет документ, - сдать кровь на так называемый СDТ-маркер, выявляющий остатки алкоголя в организме, и мочу на наличие наркотиков. Но за какие деньги! В зависимости от региона только CDT-анализ стоит 5 - 8 тысяч рублей! Это в разы больше суммы, которую водители отдают обычно (в Москве - до 1000 руб.).

К счастью, Минздрав вовремя одумался: министр Вероника Скворцова подписала приказ, который продлевает действие старых правил. Но чиновникам понадобился окрик первого лица страны.

- Это чушь какая-то! - эмоционально отреагировал Владимир Путин, который признался, что сам узнал о ситуации из СМИ.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Разбор полетов

Важно, что Минздрав не отменил решение, а только отложил его до 1 июля 2020 года. А пока чиновники займутся «дополнительным анализом методов, используемых для освидетельствования». Между тем в экспертных кругах нет однозначного мнения о CDT-анализе.

- Это дорогое исследование, нужно оборудование, реагенты, обученный персонал. Клиникам придется еще больше поднять цены, чтобы окупить свои затраты, - считает психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Маркер, который анализ выискивает в крови, проявляется, если человек выпивает регулярно. Но стоит завязать на две недели, пропадает.

- Так у нас половину страны в алкоголики запишут, - возмущается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В общем, медикам есть в чем разбираться.

Но с июля 2020-го дополнительно обследоваться нам, видимо, все равно придется. От очень дорогих анализов чиновники, может, и откажутся, а вот от каких-то дополнительных проверок - вряд ли.

КСТАТИ

Документ выдают и без нарколога!

В проводящих медосмотры клиниках, куда обратилась «КП», заявили, что пока что даже формально проходить нарколога необязательно. Клиники, которые выдают необходимые для ГИБДД медсправки, отправляют только к офтальмологу и терапевту. А визит к наркологу - на совести водителя. Мало того, ГИБДД вообще не знает, что думает врач о вашей тяге к алкоголю! Дело в законе о персональных данных.

- Сейчас медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В итоге зачастую даже такие граждане получают водительские права, - рассказал журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Изменить ситуацию может законопроект МВД: предлагается, что силовики будут получать информацию о здоровье водителей из базы данных Минздрава в электронном виде. Врачей обяжут сообщать о болезнях, которые могут помешать водителю за рулем, например, о проблемах со зрением.

Политолог Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВЗГЛЯД

«Любую справку можно купить»

- Вообще у нас все не так уж плохо. Смертность на дорогах снизилась: везде стоят камеры, асфальт более-менее ровный, да и сами автомобили стали безопаснее, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) политолог Георгий Бовт. - На этом можно было бы и остановиться, но наше правительство любит доводить все до маразма. Слава богу, любую справку можно купить. Люди так и поступают. Все эти обследования абсолютно бесполезны, кроме проверки зрения. Ну прошел человек комиссию, следующая у него через 10 лет. А через пять какая-то болезнь. Тут к каждому врача не приставишь, чтобы давление по утрам мерил. Каждый сам для себя решает, садиться ли за руль.