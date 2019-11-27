Биатлонисты переругались

Последние два сезона наши биатлонисты почти не радовали. После допинговых скандалов, в результате которых на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан не поехали наши лидеры, сборная России так и не набрала былой ход. Хорошо хоть, что в конце прошлого года знамя лидера команды у завершившего карьеру Антона Шипулина подхватил опальный Александр Логинов. Биатлонист, которому постоянно достается за его допинговое прошлое (Логинов отбыл дисквалификацию), удалось занять второе место в общем зачете. Правда, Саша очень много проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Бе, зато обошел всех французов, включая стареющего Мартэна Фуркада. Плюс один раз «бронзу» на этапе взял Евгений Гараничев.

А вот у женщин успехов почти не было. Екатерина Юрлова-Прехт лишь дважды поднималась на пьедестал.

На чемпионате мира была похожая ситуация. Логинов и Юрлова взяли по «серебру», а потом «бронзу» выиграла наша мужская эстафетная команда. Маловато для зимней страны, где еще недавно биатлон лидировал в рейтинге популярности среди всех видов спорта.

Что же мы имеем на сегодня? Пока ничего утешительного...

Во время утверждения состава случился скандал - из команды отцепили Екатерину Глазырину, которая прошла предсезонный отбор. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что спортсменка не приехала на один из сборов, плюс имеет два «флажка» (два пропуска допинг-контроля). Мол, они не хотят повторения истории с Маргаритой Васильевой, которая была отстранена на 18 месяцев из-за троекратного пропуска тестирования. Но вскоре выяснилось, что Глазырина на сборе в Тюмени была, но вынуждена была уехать на похороны отца. А президент федерации этого не знал.

Пришлось в срочном порядке перетасовывать колоду. Глазырину вернули в команду, но пока только для участия в Кубке IBU. Туда же из главной сборной перевели Ирину Старых. А на ее место по результатам отбора подняли из второй команды Тамару Воронину.

Словом, сезон еще не начался, а все тренеры и члены правления федерации уже переругались. При этом вице-президент СБР Алексей Нуждов в прессе раскритиковал Владимира Драчева, который сам и нарушил систему отбора… Отметим, что при этом никто из спортивных чиновников хороших результатов не обещал.

КОНКРЕТНО

Наши надежды

Мужчины. Кубок мира. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Кубок IBU. Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины. Кубок мира. Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Кубок IBU. Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Расписание этапов Кубка мира

1 Эстерсунд (Швеция)

29.11 - 8.12.2019

2 Хохфильцен (Австрия)

12 - 15.12.2019

3 Анси (Франция)

16 - 22.12.2019

4 Оберхоф (Германия)

6 - 12.01.2020

5 Рупольдинг (Германия)

13 - 19.01.2020

6 Поклюка (Словения)

20 - 26.01.2020

7 Антхольц-Антерсельва (Италия)

12 - 23.02.2020

8 Нове Место (Чехия)

2 - 8.03.2020

9 Контиолахти (Финляндия)

9 - 15.03.2020

10 Холменколлен (Норвегия)

16 - 22.03.2020

Анфиса Резцова (на фото справа) с младшей дочкой, Кристиной, которая попала в состав сборной. Фото: vk.com

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса РЕЗЦОВА:

Кормила грудью и дочку, и внука

В самый разгар скандала мы позвонили нашей знаменитой лыжнице и биатлонистке.

- Уже вторая ваша дочь, Кристина, попала в основной состав сборной, который будет выступать на Кубке мира!

- Да, она была по очкам третьей, с Глазыриной. Возникает вопрос, почему Глазырину сначала никуда не взяли. Видимо, там летят из международной федерации камушки в ее огород за прошлое. Как в прошлом доставали Логинова. Обидно за девочку, которая отбирается по-честному, хочет выступать, защищать честь страны.

- Вы же одно время были в тренерском совете?

- Я никогда не входила в тренерский совет. Меня близко не подпускают. Разрешали присутствовать без права голоса. Я в тренерском совете неудобна. Я всегда все говорила честно и в глаза. Если упоминала, что Драчев не справится со своим постом президента федерации, так он и не справляется. Ничего в лучшую сторону не изменилось.

- А как дела у вашей старшей дочери Дарьи Виролайнен, когда вернется в сборную?

- Все хорошо. После родов, в августе, она приступила к тренировкам. Выехала на сборы с мужем и с отцом. Отец ей ставит стрельбу. Муж - физику. Они провели полноценный сбор. Я тоже помогла ей немножко, пару недель с малым посидела. Сейчас она у себя в Финляндии. Ждут, пока снег выпадет. Хочет набрать форму к чемпионату России, к марту. Мальчику уже 8,5 месяца. Она говорит: пока молоко есть, пока кормлю, я не могу бросить ребенка. А это очень сложно совместить - и кормление ребенка, и полноценные тренировки, 8 - 9 огневых рубежей. И муж ее физически хорошо нагружает. Но самое главное - недосып, два-три раза за ночь встает.

- Молоко не пропадет от стрельбы?

- Молоко пропадает не от стрельбы и нагрузок, а от нервов. Наши родители в деревнях, в колхозах пахали день и ночь, не высыпались. И кормили немерено детей. Дарья вроде ничего, спокойная, уравновешенная, не дергается. Будет как будет в этот сезон.

- Вы же тоже возвращались после родов на лыжню.

- Дважды возвращалась. Дашу я недолго кормила и вернулась нормально. 9 месяцев с ребенком просидела дома, а потом отвезла Дарью маме и поехала в Магадан на обкатку. Но там у меня произошел конфликт с тренером сборной Александром Грушиным. Вернее, он пошел на поводу у всех девочек великих, которые сказали: кто она такая, зачем вернулась... И мне предложили перейти в биатлон.

- И вы стали единственной в мире олимпийской чемпионкой в двух разных видах спорта!

- Ну да. В 1988 году олимпийской чемпионкой по лыжам, через год родила, вышла и дважды выигрывала Игры в биатлоне (см. «Из досье «КП»). А после Кристюши, которая родилась в 1996 году, я поправилась на 15 килограммов. Кормила ее до года. Вернувшись в спорт, сбрасывала эти 15 килограммов. Старалась не есть лишнего, больше тренироваться. Тяжеловато. Но чемпионкой мира еще один раз стала.

Старшая дочь спортсменки, Дарья Виролайнен, сейчас в декрете. Фото: vk.com

- Сейчас некоторые биатлонистки после родов очень быстро возвращаются на лыжню, чуть ли не в том же сезоне.

- Я не отслеживаю. Многие и до 8 месяцев беременности катаются на лыжах. Мое дело как бабушки - сидеть с внуками. И помогать детям. Кстати, когда Дарья родила первого ребенка, Даниэля, она кормила его до года, а потом уехала на сборы. А у меня в это время родилась четвертая дочка, Мария. И так вышло, что я их двоих одновременно грудью кормила. И дочку, и внука… Вот так у нас было.

- Как Даниэль сейчас?

- Ему 12 лет. Причем он такой рослый малый, у него 44-й размер ноги, он занимается футболом в Финляндии, ходит в клуб, наш Роналдо будущий. Но и на лыжах катается зимой.

- Вскормили еще одного будущего чемпиона.

- Ну да, вскормила, это моя кровушка, этой мой любимый внучок!

- А теперь ждем, когда Дарья вернется в команду, и они с Кристиной вдвоем побегут.

- Две сестры в одной эстафетной команде! Думаю, может, на чемпионате России так и получится.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анфисе Резцовой 54 года, она родилась в деревне Якимец Владимирской области. Единственная в мире олимпийская чемпионка по двум разным видам спорта - лыжным гонкам (1988) и биатлону (1992, 1994). Родила четырех дочек: Дарью (ей 30 лет, она вышла замуж и взяла фамилию Виролайнен), Кристину (ей 23 года), Василису и Марию. Два внука - сыновья Дарьи - Даниэль и Алекс Кристиан.