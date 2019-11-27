2019-11-27T13:33:15+03:00
Экономика

Более 70% активных россиян готовы уйти во фрилансеры

И только 8% считает это невозможным для себя - соцопрос
Владимир НИКОЛАЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Удаленная работа становится все более популярной среди россиян, показал соцопорос, который провели Сбербанк и портал «Работа.Ру». Оказалось, что 72% россиян в возрасте от 18 лет не прочь работать без оформления трудового договора — иначе говоря, стать фрилансерами. А что? Поработал, получил и пару недель меня не трогайте, улетаю в Таиланд, перезвоню с пляжа.

Более, того, 27% респондентов назвали такой шаг «очень вероятным». А полностью исключили для себя такие перспективы только 8% отвечавших.

- Такие результаты, прежде всего, говорят о том, что люди не удовлетворены ситуацией, которая сложилась на рынке труда, - так прокомментировал это исследование для «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Есть миллион вакансий, но они таковы, что люди на них не стремятся, а ищут чего-то другого. Не стремятся потому что там либо плохие условия труда, низкая зарплата, либо требуется слишком высокий уровень квалификации. С другой стороны, готовность уйти во фрилансеры — это и положительный момент. Значит люди готовы идти на риск, у них есть активная социальная позиция. Но при этом, возможно, присутствует и некий инфантилизм: люди не понимают, что такие трудовые отношения — это отсутствие стабильных доходов и гарантий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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