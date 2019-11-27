В России ликвидировали нелегальную сеть мастерских по производству боевых патронов.

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД России пресекли деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в Российскую Федерацию из-за рубежа. Члены группы занимались сборкой патронов для боевого оружия. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса.

- В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России и МВД России в 12 регионах России обысков в местах проживания продавцов и покупателей контрабандного товара из незаконного оборота изъяты 82 килограмма пороха, 14 единиц огнестрельного оружия (охотничьи ружья и карабины без разрешительных документов, переделанные в боевые аналоги травматические револьверы и сигнальные пистолеты) и свыше 9 тысяч патронов различного калибра. Пресечена деятельность трех подпольных мастерских по модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также изготовлению патронов, - отмечается в сообщении ФСБ России.

Отметим, что этот рейд в этом году не первый. Ранее сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Украины, которые перевозили в Россию боевое оружие. Мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды в Россию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будут продолжаться.