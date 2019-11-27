2019-11-27T15:22:43+03:00
Город помогает

В проекте «Московское долголетие» выберут «Человека года»

За претендентов на награду могут проголосовать все желающие
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В понедельник, 2 декабря, проект «Московское долголетие» подведет итоги 2019 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня». На первой торжественной церемонии награждения «Человек года» вручат награды самым активным участникам, преподавателям и партнерам, которые внесли значительный вклад в развитие проекта. Проголосовать за участников можно с 26 по 29 ноября на сайте - http://chelovekgoda.moscow/

- От 11 округов Москвы в оргкомитет церемонии было подано порядка 300 кандидатов на звание «Человек года», - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения столицы. - Из них члены общественного совета проекта «Московское долголетие» отобрали 5 финалистов по каждой из 11 номинаций - «За верность проекту», «Поставщик года», «Инновация года», «Рекордсмен года», «Премьера года», «Достижение года», «Прорыв года», «Коллаборация года», «Событие года», «Публикация года».

Напомним, в этом году проект «Московское долголетие» стал победителем в номинации «Создание необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Проект также вошел в финал международной премии World Smart City Awards в номинации Inclusive & Sharing Cities. Кроме того, участники проекта «Московское долголетие» установили 8 новых рекордов, в которых приняло участие 11 589 людей «серебряного» возраста.

За 2019 год в проекте появилось больше площадок для занятий, в два раза выросло количество активностей, в десятки раз увеличилось количество точек записи в проект. Почти на 50% выросло количество москвичей, регулярно посещающих занятия в проекте.

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