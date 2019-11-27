2019-11-27T18:31:10+03:00
Звезды

"Он красивый, невероятный": Алла Сигалова девять лет была любовницей женатого актера

60-летняя вдова режиссера Романа Козака ни о чем не жалеет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/allasigalova/Фото: instagram.com/allasigalova/
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Аллу Сигалову зрители полюбили по шоу "Танцы со звездами". Красавица-брюнетка была главным хореографом передачи, а сейчас она заведует кафедрой Школы-студии МХАТ. Артистка много лет была счастлива в браке с режиссером Романом Козаком. Кроме этого у нее был бурный роман с известным актером, который она тщательно скрывала, так как мужчина был женат.

"Он красивый артист, невероятный! Все, о чем девушка могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его. Он не был моим супругом", - рассказала Алла Сигалова в студии программы "Судьба человека".

Их связь продлилась девять лет. "Эта была прекрасная огромная жизнь", - заявила 60-летний хореограф. При этом Сигалова не стала называть его имя, так как он очень известен.

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По словам вдовы режиссера Романа Козака, она прекрасно знала, что у любовника есть семья. "Я стала девушкой по выходным. Но мне было хорошо. Я все прекрасно понимала. Даже не обсуждалось, что однажды он может уйти из семьи и начать жить со мной", - поведала знаменитость.

Но однажды их отношения зашли в тупик и они расстались. "Мы поняли, что надо уходить друг от друга. Отношения уже не развивались. Дальше были стены, которые надо было взрывать", - заявила она Борису Корчевникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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