"Он красивый, невероятный": Алла Сигалова девять лет была любовницей женатого актера

Аллу Сигалову зрители полюбили по шоу "Танцы со звездами". Красавица-брюнетка была главным хореографом передачи, а сейчас она заведует кафедрой Школы-студии МХАТ. Артистка много лет была счастлива в браке с режиссером Романом Козаком. Кроме этого у нее был бурный роман с известным актером, который она тщательно скрывала, так как мужчина был женат.

"Он красивый артист, невероятный! Все, о чем девушка могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его. Он не был моим супругом", - рассказала Алла Сигалова в студии программы "Судьба человека".

Их связь продлилась девять лет. "Эта была прекрасная огромная жизнь", - заявила 60-летний хореограф. При этом Сигалова не стала называть его имя, так как он очень известен.

allasigalova Хоть я не терплю интервью с исповедальными нотками, тут мне удалось озвучить некоторые эпизоды

По словам вдовы режиссера Романа Козака, она прекрасно знала, что у любовника есть семья. "Я стала девушкой по выходным. Но мне было хорошо. Я все прекрасно понимала. Даже не обсуждалось, что однажды он может уйти из семьи и начать жить со мной", - поведала знаменитость.

Но однажды их отношения зашли в тупик и они расстались. "Мы поняли, что надо уходить друг от друга. Отношения уже не развивались. Дальше были стены, которые надо было взрывать", - заявила она Борису Корчевникову.