Итоги V Российско-британского бизнес-форума: рост товарооборота и потенциал сотрудничества в сфере высоких технологий

В Лондоне завершился пятый юбилейный Российско-британский бизнес-форум «Цифровая инфраструктура и индустрии» – крупнейшее деловое российское мероприятие за рубежом. В этом году Форум посетили более 1000 участников, на дискуссиях и круглых столах выступили более 50 представителей власти и топ-менеджмента от бизнеса. В 2019 году товарооборот между Россией и Соединенным Королевством продолжил расти, к концу года он может достигнуть 15 млрд долларов США.

Ежегодный Форум, организованный под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ Торговым представительством России в Великобритании совместно с Фондом Росконгресс, прошел в пятый раз в Вестминстере в конференц-центре имени королевы Елизаветы II. Традиционно в ходе дискуссий и круглых столов РББФ участники обсудили самые актуальные вопросы торговых отношений: в этом году мероприятия Форума объединила тема «цифры» в различных сферах – от банковских услуг до урбанистики.

По данным за три квартала 2019 года, товарооборот между Россией и Великобританией составил более 11 млрд долларов США, показав рост на 12,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом значительно – на 17,3% – вырос импорт в Великобританию из России: он составил более 8,5 млрд долларов США. Также увеличилась доля несырьевого неэнергетического экспорта из России в Великобританию: его объем составил более 1,8 млрд долларов США, что на 21,9% больше по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что по итогам текущего года товарооборот составит 15 млрд долларов США, показав прирост не менее чем в 10%.

«Отношения между деловыми сообществами России и Великобритании продолжают развиваться, и рост числа участников состоявшегося в Лондоне Российско-британского бизнес-форума по сравнению с прошлым годом это доказывает. Мы отмечаем активность обеих стран как в торгово-экономической, так и в культурной сфере в рамках реализации программы перекрестного года музыки России и Великобритании в 2019 году. Уверен, что темы, которые поднимали на этом Форуме, являются актуальными для всего мира, поэтому результаты их обсуждений внесут важный вклад в дальнейшее развитие отношений между деловыми сообществами», – прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков.

Развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий является одной из важных целей взаимодействия двух стран. Так, на РББФ состоялась премьера российской системы искусственного интеллекта Dasha.AI, обеспечивающего выполнение всех функций call-центров: от поиска сотрудников для компании до обработки заказов клиентов. Британская компания IXcelerate анонсировала строительство в Москве двух data-центров с инвестициями более 100 млн долларов США. Одним из самых заметных событий Форума стало объявление о запуске в Великобритании и других странах Европы работы российской платежной системы «МИР» через эквайринг компании PayXpert.

В этом году Форум посетили более 1000 участников. Фото: фонд Росконгресс

«В последние годы мы наблюдаем яркую тенденцию роста российского неэнергетического несырьевого экспорта и взаимного интереса двух стран к продуктам и услугам из сферы высоких технологий. В этом экономическом контексте необходимо создать максимум условий для дальнейшего развития российского-британских деловых отношений, которые – несмотря на политическую обстановку – демонстрируют уверенный рост показателей», – отметил торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Среди подписаний, состоявшихся на РББФ в этом году, – соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Российско-британской торговой палатой и соглашение об экспорте в Великобританию между компанией «Макфа» и дистрибьютором «Монолит».

В V РББФ приняли участие глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» Арташес Сивков, руководство Сбербанка России, компаний BP, BritishAmericanTobaccoPlc, JCB, HydroIndustries, AlbertBartlett и других организаций.