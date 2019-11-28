2019-11-27T19:04:35+03:00
Общество

Александр Моор: Тюменская область заинтересована и готова к активному сотрудничеству с партнерами по созданию НОЦ

Основная цель научно-образовательного центра - переход от ресурсной экономики к экономике знаний
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: правительство Тюменской областиФото: правительство Тюменской области
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Западно-Сибирский НОЦ – это принципиально новый инновационный кластер, основными направлениями исследований и деятельности которого станут ресурсы «холодного мира» Арктики и качества окружающей среды, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии и биологической безопасности человека, животных и растений. Займется НОЦ и индивидуализацией образования, ведь основная цель научно-образовательного центра - переход от ресурсной экономики к экономике знаний. Реализация проекта мирового уровня начнется уже в 2020 году, а на днях на площадке Высшей инженерной школы ТИУ прошла стратегической сессия, посвященная организации Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

В ее рамках губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с Алексеем Боровковым, проректором по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Глава региона отметил, что в этом проекте перед Тюменской областью стоят амбициозные цели, достичь которых можно только в тесном взаимодействии с партнерами, обладающими компетенциями мирового уровня.

«С учетом тематики Западно-Сибирского НОЦ ваши знания в области цифрового проектирования и цифровой трансформации предприятий будут очень полезны. Нам важно получить экспертное мнение и оценку уже проведенной нами работы в части формирования программы научно-образовательного центра», – подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь Алексей Боровков заявил, что СПбПУ уже много лет активно взаимодействует с ведущими промышленными компаниями и корпорациями из разных отраслей и имеет возможность решать специфические задачи-вызовы, актуальные для регионов.

«Мы формируем по стране сеть зеркальных инжиниринговых центров, активно сотрудничаем с регионами – участниками проекта по созданию научно-образовательных центров мирового уровня. У нас есть возможности, опыт, компетенции и ресурсы, чтобы совместно решать самые серьезные промышленные задачи-вызовы на мировом уровне», – подытожил Алексей Боровков, один из ведущих специалистов в сфере компьютерного инжиниринга и цифрового проектирования в нашей стране.

К слову, тесное партнерство Тюменского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стало основным направлением в реализации научных и образовательных проектов в рамках Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве университетов и региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор СПбПУ Андрей Рудской и ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

В рамках нынешней встречи Моор и Боровков приняли участие в сессии-форуме «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий». Слушателями стали индустриальные партнеры научно-образовательного центра, представители бизнес-структур, высших учебных заведений региона.

Темами круглых столов стали актуальные для региона проблемы, связанные с созданием цифрового двойника керна, цифровое проектирование вездеходов и спецмашин, трансформация других традиционных индустрий региона.

Напомним, представляя проект НОЦ перед экспертным сообществом в августе этого года, Александр Моор заявил, что в ближайшие пять лет для Западно-Сибирского научно-образовательного центра собираются привлечь выдающихся ученых со всего мира. Для этого будет создана специальная программа грантов, сумма которых составит до 150 миллионов рублей с определенными обязательствами со стороны учёного - по времени нахождения в России, по количеству публикаций и по созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек.

- Помимо этого и в Тюменской области, и в Югре будут формироваться научно-образовательные кампусы вокруг наших университетов. Это сделано для того, чтобы формировать благоприятную среду для студентов из других городов и стран, и чтобы были комфортные условия для приезжих преподавателей и учёных, - подытожил тюменский губернатор.

Всего в соответствии с майским указом президента в стране предстоит организовать 15 таких центров.

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