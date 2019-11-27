"Гастрономия" во время поста - не цель, а средство". Как правильно поститься - советы священника

Уж сколько было сказано про посты, а все равно, как только он начинается, всё те же вопросы: что можно, что нельзя. Отвечаю кратко примерно так: «гастрономию» ставим на последнее место, она не цель, а средство (о правилах вкушения пищи см. ниже. - Ред.). С ее помощью добиваемся пяти вещей.

Первое. УЧИМСЯ МОЛИТЬСЯ.

Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то. Если дома вообще не молимся, то творим, хоть краткую, но регулярную молитву. Если совершаем утреннее и вечернее правило, то начинаем ежедневно или читать Псалтырь, или главу из Евангелия. Если ходим в храм только в воскресенье, то прибавляем еще хотя бы один день в будни.

Второе. УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ С ГРЕХАМИ.

Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Ну, например, навык высказывать свое недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь. Или обсуждать с близким другом (подругой) третьи лица. Или употреблять в разговоре бранные слова.

Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т.п.). Как это победить? Ежедневно молиться за него.

Третье. УЧИМСЯ ПОКАЯНИЮ.

Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться. Священник – человек опытный, он наверняка посоветует то, что надо.

Четвертое. УЧИМСЯ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА.

Каждый день вечером испытываем свою совесть: какое доброе дело дал Господь сделать сегодня? Кого утешил, кому помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не было, то осознать, что день прожил зря.

Пятое. УЧИМСЯ РАДОВАТЬСЯ И БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА.

Чему радоваться? Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии, истины. Короче, всему тому, что нас приближает к Богу.

За что благодарить? За ВСЁ!

«ГАСТРОНОМИЯ» РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Меня спрашивают и про «гастрономию» – что можно и что нельзя. Вынужден отвечать, хотя священники эти вопросы не очень любят – слишком уж всё строго. Некоторые даже говорят, что это «монашеские правила», хотя наш Типикон не делит церковных людей на «мирских» и «монашествующих». Отвечаю строго по Типикону, хотя эти предписания, по разным мотивам, очень мало, кто исполняет.

В первый день Рождественского поста, если он падает на среду или пятницу, Литургия не положена, вкушаем один раз после 15:00 без растительного масла (сухоядение). Если в последующие среды и пятницы в храме служба без Литургии, постимся также. Если же в честь «малых святых» Литургия по средам и пятницам служится, то едим также один раз, но с растительным маслом.

Рыба разрешается в субботу и воскресенье, а также в дни полиелейных служб в честь известных святых (если они не падают на среду и пятницу, кроме праздника Введения во храм 4 декабря). В эти дни едим два раза.

С началом Предпразднества Рождества, т.е. со 2 января по новому стилю, разрешение на рыбу отменяется даже для субботних и воскресных дней. При совершении т.н. «аллилуйной службы», т.е. службы сугубо постной, подобной Великопостному чину, когда не положено совершение Литургии, полагается вкушать в 9-й час (15:00) сухоядение.

В первый день Рождественского поста, если только он не приходится на субботу или воскресенье, совершение такой службы рекомендуется обязательно. В другие дни этих постов, когда совершается память малых святых, выбор оставляется за настоятелем. Типикон назначает праздничными, когда совершается полиелейный или бденный праздник и положено две трапезы, вино и елей, следующие дни по новому стилю: 29 нояб., 8, 13, 17, 18, 19, 22, 30 дек. и 2 янв. К этим дням присоединяют также праздники в честь русских святых.

В сочельник Рождества (6 января) положен пост, т.е. воздержание от пищи и пития до вечера. Пища положена вареная с елеем один раз в день после вечерни, т.е. не ранее 9-го часа (15.00). Если же сочельник приходятся на субботу или воскресение, чтобы не было поста как полного воздержания в субботний или воскресный день, полагается после Литургии св. Иоанна Златоустаго, совершаемой в 6-й час (до 12.00), вкусить «по уломку хлеба и вина вкушаем мало». После вечерни «ядим совершенно, рыбы же не ядим, но с древяномаслием (т.е. с растительным маслом), и сочиво обварено или кутию с мёдом; испиваем же и вина, в неимущих же странах пием пиво (питье домашнего приготовления – квас, домашнее вино, пиво и т.п.)»

Всё, конечно, для нецерковного человека запутано, но таков наш устав. Главное, что надо запомнить, воздержание в пище – это не главная цель, а весьма действенное средство для воздержания всяческих нежелательных для души страстей.

P.S. По поводу «учащих» и «учащихся».

1. По традиции Патриарх благословляет в посты (даже в Великий) учащим и учащимся вкушать рыбу во все учебные дни.

2. Ученикам начальной школы даже в православных гимназиях благословляется есть молочную пищу. В нашей гимназии Василия Великого, в которой в посты нет мясной пищи для всех школьников, есть отдельные столы с молочной едой для старшеклассников. Они могут сами подойти и положить себе на тарелку вареные яйца или сыр (это их выбор).

3. В общеобразовательных школах малышне я советую вкушать то, что едят все ("не выделяться"). Дома мясо есть не обязательно (ну, в крайнем случае – по воскресеньям). Главное, приучить их с детства к самоограничению – пусть условно.