Горнолыжные трассы и биатлонный комплекс: Инвесторы обсудят будущее алтайского курорта «Белокуриха-2»

Курорт «Белокуриха-2» - проект, который уже давно привлекает к себе внимание потенциальных партнеров далеко за пределами Алтайского края. Чтобы собрать их на одной площадке и обсудить будущее спортивной и туристической жемчужины, в регионе 6-7 декабря пройдет I Межрегиональный инвестиционный форум «Белокуриха-2».

Форум проводится прямо на горнолыжном курорте: это даст отличную возможность потенциальным инвесторам познакомиться с тем, что уже сделано для развития комплекса, и обсудить, что предстоит осуществить в будущем.

Участниками форума станут почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, представители Минприроды, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Ожидается, что в «Белокуриху-2» приедут инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Кроме деловой программы гостей форума ждут соревнования по биатлону и горнолыжному спорту, а также гонки на снегоходах.

Курорт расположен в живописнейшем месте. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

«ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В РОССИЮ, А НЕ ВЫВОЗИТЬ ЗА РУБЕЖ»

Организатор форума - холдинг «Курорт Белокуриха», якорный инвестор проекта. Идею провести бизнес-встречу для потенциальных инвесторов поддержал сначала губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а затем и советник президента РФ Игорь Левитин, который этим летом осмотрел строящиеся объекты курорта.

Проект «Белокуриха-2» задумывался как субкластер: две трети финансовых средств в строительство вложили бизнес-инвесторы, одну треть - государство по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года».

- Государство делает все, чтобы убедить бизнес вкладывать в Россию, а не вывозить деньги за рубеж. И интерес к «Белокурихе-2» растет, - отмечает генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. - К нам приезжают крупные игроки рынка, выкупают земли, становятся резидентами (сейчас их более десяти — Ред.). Однако построить с нуля курорт, не пересмотрев подход к вопросам долгосрочного инвестирования - невыполнимая задача. Мы надеемся, что форум позволит обозначить и скорректировать моменты, которые препятствуют более динамичному развитию бизнеса.

"Белокуриха-2" предложит гостям и спокойный отдых на природе, и активные развлечения. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

И СПОРТ, И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ

Курорт будет предлагать своим гостям четыре направления отдыха. Это санаторно-курортный комплекс, спортивные объекты, активные развлечения и экологический туризм. По каждому из этих направлений идет поиск инвесторов.

- Мы хотим, чтобы форум стал площадкой для обсуждения общих задач между бизнесом и представителями власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности, - подчеркивает заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. - Для жизни столь амбициозного проекта нужны усилия всего края.

Основной темой форума станет обсуждение развития спортивных объектов, которые появились в «Белокурихе-2» начиная с 2016 года. Первым здесь построили лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». В этом году в дополнение к основному на нем оборудовали второй тренировочный круг. Благодаря тому, что круг разместился на высоте 1000 метров над уровнем моря, спортсмены смогут начинать тренировки на снежных трассах на месяц раньше.

Спортивный комплекс уже высоко оценила сборная команда России по биатлону, которая тренировалась здесь в прошлом сезоне. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Спортивный комплекс уже высоко оценила сборная команда России по биатлону, которая тренировалась здесь в прошлом сезоне. Союз биатлонистов России рассматривает «Белокуриху-2» как тренировочную базу для подготовки наших спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине. С Китаем у Алтая близкий часовой пояс и схожие погодные условия. На трассах «Белокурихи-2» также второй год подряд проходят лыжероллерные соревнования, на которые приезжают звезды спорта.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

В прошлом году на курорте открылся первый горнолыжный комплекс «Мишина гора» с бугельным подъемником. Сейчас на ней работают две трассы с перепадом высот 225 метров длиной 980 метров. Трассы рассчитаны на средний уровень сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом.

Спортивные объекты "Белокурихи-2" отлично подходят для тренировок наших олимпийцев. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Минувшим летом на «Мишиной горе» построили волейбольную площадку: летом на ней будут играть в мяч, а зимой — заливать каток. Рядом появились кафе, зоны отдыха и барбекю. Осенью, перед горнолыжным сезоном, в комплексе открылся сервисный центр с прокатом горнолыжного оборудования, а также заработал паб с террасой. В будущем на «Мишиной горе» планируют организовать сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов — но для этого потребуется участие инвесторов.

В этом году на курорте заработают еще три горнолыжные трассы на горе Глухариной. Основная, длиной в 2000 метров, предназначена для горнолыжников-любителей. Две другие, протяженностью менее километра, рассчитаны на спортсменов и профи. Пока что трассы будут работать в тестовом режиме. Возле комплекса уже появились ресторан и парковка.

Летом здесь не менее красиво. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

- На эту площадку мы рассчитываем привлечь от одного до трех соинвесторов, которым предстоит установить и запустить подъемник, - рассказал Константин Ежов. - Остальное уже практически готово.