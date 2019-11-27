Без трусов в кустах: голая подруга Жанны Фриске вызвала оторопь

Бывшая солистка группы "Блестящиее" Ольга Орлова ошарашила публику голой фотосессией. Близкая подруга ныне покойной певицы Жанны Фриске разделась на Сейшелах, чем вызвала оторопь.

Ольга Орлова с недавних пор ведет скандальное реалити-шоу "Дом-2". Артистка отправилась на Сейшелы, где также идут съемки проекта. Живописная природа и ласковое солнце сподвигли звезду на откровенную съемку. 42-летняя Ольга сделала смелый снимок без одежды. Правда, она не решилась показать себя в анфас, потому встала боком поближе к кустам, прикрыв голое тело пальмовым листом. "Доброе утро", - подписала Орлова фото.

Надо отметить - для своих лет Орлова выглядит прекрасно. Она может похвасталась роскошной фигурой.

olgaorlova1311 Доброе утро

Правда, не все поклонники артистки по достоинству оценили раскрепощенность соведущей Влада Кадони. Так, среди подписчиков эффектной блондинки нашлись те, кто резко высказался в адрес лучшей подруги Жанны Фриске. Скептически настроенные хейтеры буквально затравили Орлову, заявив, что телеведущей не пристало демонстрировать голые телеса. Многие посчитали снимок вызывающим.

"Стыдоба", "Влад Кадони сейчас в обмарок упадет от фото", "Все с ума посходили!", "На это же ваш сын взрослый смотрит", "Да просто ужас, уже люди без одежды фоткаются. Взрослая женщина", "Седина в голову бес в ребро ", "Для себя можно, но не на показ", "Называется... Пенсия на горизонте, а она туда же", "Бред... взрослая женщина, а туда же", "Волочкова укусила что ли?", "Вы не думаете, что вам скажут друзья сына, его учителя?", - гневаются моралисты.

Сама певица на критические замечания в свой адрес никак не отреагировала. Знаменитость то и дело публикует фото в купальниках, доказывая, что и после 40 лет женщина может выглядеть прекрасно. Звезда давно следит за питанием, но без фанатизма. "На завтрак обычно съедаю два яйца или творог. На обед и ужин - рыба, легкие салаты. Иногда позволяю сладкое. Можно все, но по чуть-чуть, иначе впадешь в депрессию!", - делилась артистка секретом своей молодости и красоты. Свободное время она посвящает 18-летнему сыну Артему.

Стоит отметить, что Ольга Орлова была очень близка с Жанной Фриске. Все время, пока певица боролась с раком, Ольга была рядом с ней. Орлова стала крестной мамой сына Жанны и поклялась любить Платона и заботиться о нем после смерти подруги. Увы, сегодня это невозможно. Орлова не виделась со своим крестником уже два года.