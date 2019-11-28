Пришла ли пора похоронить советскую систему образования

РАЗРУШИМ ДО ОСНОВАНЬЯ. А ЗАТЕМ...

Вот пара недавних цитат.

Алексей Кудрин: «Будем изучать вопрос, что делает детей успешными и неуспешными в школе, что можно сделать, чтобы больше детей осваивали материалы и чтобы их индивидуальные возможности, способности, психологические особенности не мешали быть успешными».

Герман Греф: «Мы из школы выпускаем людей с инвалидностью, что их всю жизнь будут оценивать. Одна из моих личных целей - убить экзамены. Я надеюсь, что на это уйдут не десятилетия. Задача ликвидировать страх ученика. И заменить внешнюю оценку мотивацией ученика к самооценке».

Добавим сюда же известное высказывание Чубайса про идиотизм субботников в советских школах.

Так почему же в последнее время традиционная школа подвергается таким нападкам со стороны либеральных экономистов? Ведь советская школа долгое время считалась одной из лучших в мире. А с другой стороны - когда это было? Мир-то с тех пор кардинально изменился. И требования на рынке труда стали совсем другими. Может быть, и правда нужно сбросить наши прошлые образовательные достижения с корабля современности - как при Ленине, когда императорские гимназии превращались в трудовые школы.

- Сейчас экономике требуется разносторонне образованный человек, чтобы он был заточен не под какую-то узкую функцию, а мог в условиях перемен быстро адаптироваться к новым задачам, - уверяет «КП» руководитель лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН РФ Вячеслав Бобков.

ТРУДИСЬ, СТУДЕНТ

Роешься в разных таблицах и видишь совершенно противоречивую картину. С одной стороны - переизбыток выпускников по каким-то профессиям, с другой - на эти же специальности нужны люди. Самые показательные примеры - пресловутые юристы и экономисты.

Проблема в том, что вакансии есть, но работодателей не устраивает уровень подготовки молодых кадров, отмечается в исследовании ВНИИ труда. Печальнее всего дела у бакалавров, это 70% от всех выпускников вузов. Их берут наиболее неохотно, а если и берут, то почти каждого третьего тут же отправляют на доучивание. А вот обладателей дипломов специалитета и магистратуры зачисляют гораздо чаще.

Эксперты ВНИИ труда делают вывод: работодатели предпочитают брать только тех, у кого уже есть хоть какой-то трудовой опыт. Наверное, поэтому во время учебы в университете чуть ли не половина студентов подрабатывает. Причем почти 30% имеют постоянную работу, а каждый пятый трудится по специальности.

НАУЧИСЬ ГУГЛИТЬ

Еще один тренд - многие знания очень быстро устаревают. Появляются специальности, которых нет в общероссийском классификаторе. Например, Минтруд выделил зарождающуюся профессию - специалист по облачным вычислениям (обрабатка огромных массивов данных).

- Мы вот как получаем специалистов, - рассказал «КП» глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый, один из разработчиков робота Федора, слетавшего недавно в космос. - Выбираем из тех, кто занимался какими-то близкими направлениями, и доучиваем сами. А потом они работают у нас над робототехникой, дронами, электромобилями. Сейчас по некоторым профессиям более эффективное образование можно получить не в вузе, а от более опытного человека. И из публикаций.

ПОБЕДИ РОБОТА

Еще одна тенденция времени - для успеха требуется не усидчивость и исполнительность, а умение креативить, шевелить мозгами. Рутинные профессии рано или поздно полностью возьмут на себя роботы. Кстати, первыми от искусственного интеллекта пострадали экономисты, финансисты и те же юристы. Составление простейших договоров, проверку клиентов перед выдачей кредита, другие рутинные функции взял на себя искусственный разум и «уволил» сотни специалистов.

- Вот поэтому выпускников MBA (западные программы подготовки управленцев. - Ред.) я вообще на работу не беру, - рубит президент группы компаний «Сириус» (производство средств индивидуальной защиты) и член совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Юрий Савелов. - И тех, кто работает по западным стандартам. Там на первом месте протокол, инструкция и абсолютно отсутствует творческий подход. Они при каждой ситуации начинают рассматривать типовые инструкции - как себя вести, что делать.

Что еще требуется от выпускника - умение со своими знаниями войти в рынок. Да не просто войти, а так, чтобы тебя заметили.

- Я недавно был в Польше, - рассказал Бобков. - Там в вузах делают упор на то, чтобы готовить не столько наемных работников, сколько бизнесменов. Человек окончил вуз и не идет робким новичком наниматься на работу, а готов сам открыть компанию. Вот это бы я перенял из зарубежного опыта.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Михаил Делягин:

Наша школа учила людей мыслить

Директор Института проблем глобализации и ведущий Радио «КП» (97,2 FM) - о том, зачем затевается реформа образования.

- Реформа образования, за которую выступают Греф, Кудрин и другие близкие к власти либералы, осуществляется для того, чтобы уничтожить советское образование, которое учило людей мыслить. Эти новые веяния уже привели к тому, что сегодня из вуза выходят специалисты, которые даже не умеют по-русски выразить свою мысль. Наше образование переверстано по западным лекалам для того, чтобы воспитать человека, которым можно манипулировать с помощью обещаний и денег.

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