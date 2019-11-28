2019-11-28T03:01:08+03:00
Экономика

Почему отменили 50-рублевые детские пособия?

После сообщений, что президент отменил указ о выплатах 50-рублевого детского пособия, на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) стали звонить слушатели с вопросом, почему у них забирают еще одну льготу
Виктор МАТРОСОВ
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Устаревшие мизерные выплаты в 50 рублей просто отменили, как рудимент прежней эпохиУстаревшие мизерные выплаты в 50 рублей просто отменили, как рудимент прежней эпохиФото: Евгения ГУСЕВА
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Пусть средства небольшие, но за полтора года (эти пособия выплачивали, пока ребенку было от 1,5 до 3 лет) набегала почти тысяча рублей. Тоже деньги, хотя бы игрушку можно купить.

Разъясняем. Еще в июне этого года Владимир Путин во время «Прямой линии» предложил в разы увеличить поддержку семей с маленькими детьми. С 1 января 2020 года на первого или второго ребенка в семье, который находится в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут выплачивать ежемесячно детский прожиточный минимум (в среднем по стране - это 11 тысяч рублей).

А получать эти детские пособия будут семьи, у которых доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов взрослых (это в среднем по стране около 22,5 тысячи рублей на человека).

То есть если папа и мама на двоих зарабатывают меньше 45 тысяч рублей, то на ребенка до трех лет им полагается помощь от государства в 11 тысяч рублей в месяц.

Так что размер детского пособия вырастает в двести с лишним раз.

А устаревшие мизерные выплаты в 50 рублей (этот указ был выпущен еще в 1994 году) просто отменили, как рудимент прежней эпохи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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