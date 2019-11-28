Читайте, завидуйте, я - Гражданин!

Сразу оговоримся: официально статуса «народный инспектор» не существует. Это такое народное словотворчество. Есть, правда, одноименная информационная система. Но это просто название. В Госавтоинспекции добровольцев, помогающих в выявлении и предупреждении правонарушений в области дорожной безопасности, чаще именуют «общественностью», «активистами» или просто «гражданами». По смыслу верно и то, и другое, и третье. Но последнее точнее отражает суть явления. Потому как гражданин - это ведь не просто человек, принадлежащий к постоянному населению государства, пользующийся его защитой и наделенный совокупностью прав и обязанностей. На этих основаниях можно только числиться гражданином. А чтобы быть им… Для этого, кроме паспорта, надо иметь кое-что еще. Назовите это гражданским самосознанием или гражданской позицией - да как угодно, но смысл в том, что жить в обществе и быть равнодушным к его проблемам нельзя.

Молчание ягнят

То есть можно, конечно. Многие так и живут. Но ведь и погибают многие - становятся жертвами пьяных водителей, лихачей, а если уж по крупному счету, по совести - жертвами нашего безразличия. Ибо то, что происходит на наших дорогах, - в известной степени расплата за нашу гражданскую пассивность. За то, что мы привычно пожимаем плечами, когда кто-то садится за руль пьяным, пролетает мимо нас на запрещающий сигнал светофора, объезжает пробку по тротуару, не пропускает пешехода на переходе. Это ведь кто-то, а не мы! Мы не такие - мы трезвые и законопослушные. И да, мы возмущены! Но мы же не доносчики, с полицией не сотрудничаем… Да что говорить - вы все это не раз слышали, читали, а то и сами высказывались! И ведь что странно: подобные рассуждения часто сопровождаются сетованиями на то, что до вожделенного европейского порядка нам еще бог весть сколько плыть по какой-нибудь рижской канализации. Такой вот дикий замес инфантилизма и лагерной этики, возведенный едва ли не в принципиальную позицию! Только инфантил может не понимать, что пресловутый европейский порядок во многом обеспечивается активной гражданской позицией населения, которую иные у нас называют «стукачеством». Как бы хорошо полицейские ни выполняли свою работу, без самоконтроля внутри общества - никуда!

Покажи-подскажи, что не так

Впрочем, ситуация положительно меняется, и темп, с которым в последнее время перестраивается общественное сознание, внушает оптимизм. Активная гражданская позиция становится актуальным социальным трендом. Уже почти мастхэв. По крайней мере в области безопасности дорожного движения. Число активистов, общественников и просто сознательных граждан, помогающих Госавтоинспекции выявлять и предупреждать нарушения на дорогах, растет. Их вклад в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма уже сейчас оценивается как существенный. Судите сами.

- За 10 месяцев 2019 года в ходе отработки полученной от населения информации сотрудниками ДПС пресечено свыше 290 тыс. нарушений правил дорожного движения. Из них только за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано более 25 тыс. водителей. То есть каждый двадцатый, - комментирует начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Цифры значимые. И не только в абсолютном выражении. За ними - спасенные жизни. Кроме того, растущая активность граждан сама по себе является свидетельством того, что в общественном сознании формируется устойчивое негативное отношение к нарушителям, растет доверие к Госавтоинспекции и вера в то, что наказание неотвратимо.

Собственно, это и есть то, что принято называть уровнем правосознания общества. Что же касается форм взаимодействия граждан и работников Госавтоинспекции, то они разные. Например, звонки на «горячую линию» - в настоящее время специальные номера для приема таких сообщений выделены в 18 субъектах Российской Федерации. Как правило, звонки принимают сотрудники дежурной части строевых подразделений ДПС и в случаях, не терпящих отлагательства, они незамедлительно принимают меры по ориентированию нарядов на розыск и задержание нарушителя.

Еще одна распространенная практика - создание тематических групп граждан и сотрудников ГИБДД на базе популярных мессенджеров. Участник группы может отправить текстовое или голосовое сообщение о подозрительном поведении водителя, и сотрудники Госавтоинспекции тут же примут его в отработку. Сегодня такие группы уже созданы почти в половине российских регионов.

Фото: ГУОБДД МВД России

У павильона «Пиво-Воды»…

…стоял народный постовой! Общественные патрули, несущие дежурство возле традиционных мест отдыха, - это еще одна форма добровольного содействия граждан. Их задача - предупредить сотрудников Госавтоинспекции о том, что водитель N вышел из ресторана с признаками алкогольного опьянения и сел за руль автомобиля с номерами ХХХ. Вообще помощниками Госавтоинспекции часто выступают не только отдельные граждане, но и организованные сообщества. В первую очередь это авто- и мотоклубы. Члены этих клубов, как правило, хорошо организованы, поэтому их помощь очень значима и эффективна. Сегодня солидарные с Госавтоинспекцией клубы ведут работу в 22 регионах России. Главным образом это выявление случаев грубых нарушений ПДД, в том числе и вождение в состоянии опьянения.

Во многих регионах страны действуют «Родительские патрули». Папы и мамы школьников вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД патрулируют ближайшие к образовательным организациям маршруты движения. Присматривают за детьми и одновременно наблюдают за проезжающим транспортом.

Ставропольские велосипедисты патрулируют курортные зоны, где запрещен проезд личного транспорта, и оперативно информируют наряды ДПС о любых фактах нарушений.

В Свердловской области интернет-сообщество снимает случаи нарушения ПДД водителями маршруток. Ролики с комментариями работодателей, руководителей транспортных компаний, выкладываются в интернет каждую неделю. И каждый случай разбирается сотрудниками ГИБДД области. Водителей привлекают к административной ответственности и даже увольняют. В прошлом году по материалам таких видеозаписей к ответственности были привлечены 112 водителей маршруток, еще пятеро лишены работы.

Нельзя сказать, что общество единодушно в оценке деятельности народных помощников Госавтоинспекции. Но что бы там про них ни говорили, они как минимум не равнодушны. И у них определенно развито чувство гражданского долга, к осознанию которого в западных странах пришли давным-давно, ну а мы пока только идем.

Российская Госавтоинспекция ведет в этом направлении обширнейшую пропагандистскую работу, задействуя все очевидные и не вполне очевидные каналы информации: от интернета до церкви. Регулярно проводятся разного рода информационные кампании и акции. Статьи в прессе, выступления по радио, телевидению, листовки и стикеры на всех поверхностях, куда только может упасть взгляд. Все для того, чтобы до нас дошло, как это просто - своевременно сообщить о нарушении. И как это важно. Ведь речь идет о спасении жизни людей, то есть нас с вами, наших детей. Нельзя оставаться равнодушными, инфантильными, нельзя молчать. И специально для тех, до кого не доходит ни гражданский пафос, ни элементарный здравый смысл, у кого в голове накрепко застряла идея о делении мира на «стукачей» и «правильных пацанов». Давайте рассуждать в формате вашей логики: нарушитель - вот что бы он там ни нарушил - заступил на вашу территорию. Тем самым обозначил свой статус как более высокий. И если вы промолчали - значит, согласились. Ну а как иначе?!