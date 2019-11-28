Экологическое волонтерство становится трендом

В 2019 году общероссийская акция по уборке берегов водоемов «Вода России» проводилась шестой раз. И если раньше она проходила в рамках Федеральной целевой программы, то сейчас она вошла в список мероприятий национального проекта «Экология».

Акция стартовала в 2014 году и за 5 лет стала, пожалуй, самым масштабным экологическим мероприятием в стране. За эти годы в ней приняли участие уже 5 миллионов человек.

- Перед нами стояла задача по формированию экологического сознания у населения страны, и формат народной акции подошел как нельзя лучше. Призыв объединиться и позаботиться о чистоте водоемов своего края нашел горячий отклик у жителей России, появилась уверенность значимости личного вклада в сохранение окружающей среды, - отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Постепенно акция выросла в настоящее волонтерское экологическое движение: от 150 тысяч человек в 2014 году до 1,8 миллиона (!) в 2018-м. Рождаются новые инициативы, например, в прошлом году многие водоемы были взяты под общественный контроль.

- Отдыхающие регулярно оставляют мусор у водоемов. За сезон волонтерам приходилось выходить на уборку одних и тех же мест по десятку раз. Поэтому и родилась идея народного контроля, - пояснила начальник отдела связей с общественностью Центра развития ВХК Кира Галенко.

По городам и весям

В этом году акция «Вода России» впервые прошла в формате экомарафона, который стартовал в мае в Нижнем Новгороде, а завершился в октябре в Крыму, объединив 85 регионов. Рекордный результат: более 21 000 км береговой линии было очищено от мусора силами 900 тыс. волонтеров.

- Мы видим, что экологическое волонтерство становится не просто модным трендом, а нашей общей ответственностью, делом, которое приносит ощутимую пользу природе, - поделилась мнением директор движения «ЭКА» Елена Горохова, региональный партнер акции.

Инициативу Минприроды России поддержали все регионы от Крыма до Дальнего Востока, где, несмотря на сильнейший паводок, на уборку вышли более 5000 человек. Кстати, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин лично дал старт марафону в Приморском крае и принял участие в уборке.

- Важно, что на помощь природе мы с вами пришли после сильнейшей непогоды, - подчеркнул министр. - Забота о сохранении чистоты водоемов родного края - это именно тот случай, когда интересы общества и государства совпадают.

Кстати, что на уборку берегов Байкала приезжают в основном волонтеры из других регионов, очевидно, совмещают благое дело и реализуют мечту увидеть чудо - Байкал.

- Сейчас мы ориентированы на привлечение местного населения - они должны почувствовать свою сопричастность к озеру, - отмечает партнер акции «Вода России» и руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.

И в этом году в марафоне «Чистые берега Байкала» приняли участие уже более 13 000 местных жителей, а Республика Бурятия заняла почетное третье место среди самых активных регионов - участников акции.

- Мы год от года наблюдаем все большую заинтересованность субъектов занять верхние позиции нашего рейтинга. Думаю, что это здоровая конкуренция, результат которой положительно сказывается на экологии в стране, - рассказал советник руководителя ФАВР Илья Разбаш.

Мне самой довелось в этом году побывать на очистке берегов реки Сунжа в Ингушетии. И, надо сказать, я была потрясена воодушевлением волонтеров. Запомнился 8-летний Ахмет, который в свои небольшие годы мудро рассуждал: кто если не он сделает это место чище. Вместе с Ахметом в тот день сюда приехали и другие юннаты. По словам их педагога, ребята очень любят эти субботники, и уже понимают: природу нужно беречь.