Лос-Анджелес московского разлива

Адаптациями западных сериалов в России развлекаются уже давно. Производящие компании закупают на телерынках формат и переносят чужие растения на родную почву. С этой недели на Пятом канале появился еще один цветочек - детектив «Барс», десять лет назад вышедший на ABC как Castle, продержавшийся 8 сезонов и закончившийся в 2016 году на 173-й серии. У нас все эти сезоны уже показали («Касл», ТВ-3), так что все убийцы фанатам известны.

Завязка там: ну очень знаменитый и богатый автор детективов Ричард Касл наслаждается жизнью в Лос-Анджелесе и на презентациях книг расписывается маркером на груди визжащих от счастья поклонниц. В это время некто убивает людей по триллерам Касла, и к писателю приходит полицейская - черноглазая Кейт Беккет. Касл только что «убил» на страницах своего главного сыщика и ищет сюжет. Музой становится Кейт.

Завязка у нас: ну очень знаменитый и богатый автор детективов Барс наслаждается жизнью в Москве и на презентациях книг расписывается маркером на груди визжащих от счастья поклонниц… Вам уже ясно по предыдущему абзацу, что происходит дальше, а мне от смеха как-то не очень хорошо. Как представлю себе российского писателя в этой ситуации, так и хихикаю безвольно. Заходит, к примеру, Борис Акунин - Чхартишвили в ночной клуб, а к нему сбегается толпа дам, начиненных силиконом, и он их маркером, маркером, да по декольте наискосок.

А издательница или агентша Барса, она же его бывшая жена? Выскакивает из-за угла в чем-то ярком, обвивает нашего Барсика как ядовитый плющ и нежно предупреждает:

- Если через две недели не будет рукописи, я оставлю тебя без штанов!

Рукопись! Чудесное слово, на самом деле, но в последнее время его можно встретить только у литературоведов, пишущих про докомпьютерную эпоху. Тогда же активно использовалось слово «плагиат». Сейчас - да, говорят про формат и адаптацию формата. Если адаптацией называть прямой перевод и изменение имен героев, убийц и жертв, то становится неловко: фамилии сценаристов в титрах стоят не американские, а автозамену в любом текстовом редакторе сделать легко. Была, к примеру, Джейн - стала Тамара. Пара кликов по клавиатуре - вот тебе и «рукопись».

Певец Алексей Чумаков вместо Нейтана Филлиона, актриса Анна Снаткина вместо Станы Катич (и даже костюмы Анна надевает такие же, как Стана). Может, нашему зрителю так и роднее, но неправдоподобность сюжета в Лос-Анджелесе воспринимается легче, словно сказки о тридевятом царстве. Не то что московские диалоги в «Барсе», повторенные дословно, как в дубляже «Касла» на русский.

- Мы могли бы хорошо провести время, - приподняв бровь, сказал он.

- Даже не представляете насколько, - с придыханием ответила она.

Да, могли бы.

Наверное.

Но слишком завязли во вторсырье.