Светлана Ходченкова на волне слухов о беременности вышла в свет в особенном наряде

Поклонники не устают обсуждать личную жизнь Светланы Ходченковой: одной из самых красивых актрис отечественного кино приписывают роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Несколько недель назад Светлана подогрела слухи о своей беременности, опубликовав в Инстаграме снимок в просторном жакете. А после нашлись и очевидцы, которые утверждали, что якобы лично видели у звезды экрана животик: «Месяц пятый-шестой, не меньше!» - уверяли сетевые сплетники.

На волне слухов о беременности Ходченкова решила выйти в свет в особенном наряде: минувшим вечером актриса появилась на вручении премии GQ Super Women в облегающем мини-платье.

svetlana_khodchenkova Прекрасный вечер в прекрасной компании @gqrussia

Глядя на точеную фигуру Светланы, сразу становится ясно: никакой беременности нет и в помине. Ходченкова стала самой красивой девушкой вечера и привлекала к себе всеобщее внимание.

Тонкую талию в узком корсете Светлана продемонстрировала и несколько дней назад, когда пришла на вечеринку известного ювелирного бренда, «лицом» которого она является. Черное платье в пол так же не оставило сомнений в том, что становиться мамой звезда пока не собирается. К слову, вопреки слухам о своем романе с резидентом «Камеди клаб», актриса на всех мероприятиях появляется одна.

Светлана пришла на вручение премии в облегающем мини-платье. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Ходченкова и Слепаков встречаются, разгорелись с новой силой в конце сентября — тогда пару застали вместе в Эрмитаже. По словам очевидцев, артисты не скрывали пылких чувств друг к другу и обменивались поцелуями на глазах у других посетителей музея. До этого случая Ходченкова и Слепаков пришли вместе на вручение премии.

Ходченкова и Слепаков познакомились в 2018 году на съемочной площадке сериала «Домашний арест», в котором снималась Светлана. Семен был сценаристом и продюсером проекта. Говорят, уже тогда 40-летний Слепаков не скрывал своего восхищения белокурой красавицей.

svetlana_khodchenkova В Москве состоялось открытие POP-UP бутика BVLGARI

По словам окружения, продюсер сейчас в разводе. Жена Слепакова Карина была не из мира шоу-бизнеса и вела зарытый образ жизни. Светлана Ходченкова тоже рассталась со своим женихом, бизнесменом Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных якобы шло к свадьбе. Но, видимо, предпринимателю не удалось удержать возле себя звезду экрана.

До этих отношений Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет. Супруги расстались со скандалом — обиженный Яглыч не раз упоминал об этом в интервью.