2019-11-29T01:01:53+03:00
Экономика

В России добывать золото поможет энергия Солнца

Российские золотодобытчики переходят на энергосберегающие и экологически чистые технологии
Анна ГЛАДКИХ
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теперь можно смело поставить знак равенства между Солнцем и золотомтеперь можно смело поставить знак равенства между Солнцем и золотомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Древнем Перу, где почиталось Солнце, главным олицетворением этого божества являлось золото, отождествление которого со светилом не находит иного аналогичного сопоставления в других древних религиях. В наши дни теперь можно смело поставить знак равенства между Солнцем и золотом. И речь не о магических обрядах или алхимических уравнениях - на Колыме золотопромышленники переходят на солнечную энергию.

Омолонская золоторудная компания под управлением компании "Полиметалл" к 2021 году планирует построить солнечную электростанцию. Мощность станции, проектируемой на горно-обогатительном комбинате "Кубака" составит 2,5 мегаватта. Предварительная стоимость проекта более 300 млн рублей.

– Для будущей электростанции отведена территория в пять гектаров – это семь футбольных полей. Станция будет состоять почти из 1 500 солнечных панелей. СЭС при благоприятных погодных условиях сможет выходить на выдачу энергии, вырабатываемой тремя дизельными электростанциями мощностью в 1000 кВт каждая. В период снижения солнечной активности нагрузку вновь будут подхватывать дизельные электростанции. Ежегодное снижение затрат на топливо может составить 55 млн рублей, – сообщает пресс-служба "Полиметалла".

Отметим, что в этом году компания уже запустила солнечную электростанцию на месторождении Светлое в Хабаровском крае. С помощью солнечных батарей золотодобытчик планирует экономить до 270 тонн дизеля ежегодно.

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