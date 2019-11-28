Медицинский туризм и преображенный Южно-Сахалинск: Губернатор Валерий Лимаренко представил основные сахалинские проекты

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о главных проектах, над которыми регион будет работать в ближайшие годы. На встрече с полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым он представил самые перспективные направления, которые дадут дополнительный толчок развитию экономики Сахалина и Курил. Юрий Трутнев и Валерий Лимаренко обсудили создание в области международного медицинского кластера, развитие медицинского туризма и строительство нефтегазового индустриального парка. Глава региона также рассказал о том, как преобразится в ближайшее время Южно-Сахалинск. Правительство островного региона рассчитывает, что все эти важные проекты получат поддержку из федерального бюджета.

Создание на Сахалине международного медицинского кластера поможет развивать на Дальнем востоке медицинский туризм. Сегодня многие россияне отправляются за высококлассной врачебной помощью в соседние Китай, Японию и Южную Корею. Появление в Южно-Сахалинске медицинского кластера, объединяющего под одной крышей филиалы ведущих клиник из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит решить эту проблему. Задача регионального минздрава – перехватить потоки пациентов, летающих на лечение в соседние страны, и показать, что у нас лечат не хуже. По словам Валерия Лимаренко, медицинский кластер объединит как государственные, так и частные медучреждения. Сюда войдут новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы и бальнеологические источники. Кластер разместится в новом шестиэтажном здании в центре Южно-Сахалинска, которое будет сдано в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

– Особое значение в развитии кластера имеют санаторные комплексы. Это важное конкурентное преимущество, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – У нас богатая природа – есть возможность и желание использовать минеральные воды и лечебные грязи. Считаю, что работа медицинского кластера будет хорошо сочетаться с островным горнолыжным курортом. Они будут дополнять друг друга.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представил главные проекты региона. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Еще один важный для Сахалинской области проект, на который регион также планирует получить федеральное финансирование, - это создание нефтегазового индустриального парка. Сахалину необходим современный центр нефтегазового сервиса, поскольку имеющаяся сегодня в области база не соответствует масштабам добычи природного сырья. Проект предусматривает создание современной площадки, на которой разместятся производственные, учебные, складские, вспомогательные мощности и социально-бытовые объекты сервисных компаний. Все они будут обслуживать нефтегазовые месторождения Сахалина. Строительство будет разбито на три этапа и завершится к 2023 году.

– Создание индустриального парка позволит не только сконцентрировать дополнительные деньги внутри региона, но и поможет в развитии наших шельфовых проектов, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Кроме того, региональные власти намерены в ближайшем будущем изменить облик областного центра. Южно-Сахалинск станет комфортным и современным мегаполисом с благоприятной городской средой. В первую очередь преобразится центр города: здесь появятся научно-просветительский парк с дополненной реальностью, «Японский квартал», аллея флоры и фауны Сахалина, молодежный сквер с зоной для воркаута и скейт-парком, а также арт-парк «Сахалин в миниатюре».

Особый акцент в городе сделают на развитие туристической инфраструктуры. У подножия горнолыжного курорта «Горный воздух» появится своего рода «олимпийская деревня» - новые рекреационные, спортивные, общественно-деловые и культурные пространства. Вдоль улицы Горького возведут легкоатлетический манеж и центр единоборств. Здесь же появится велосквер, который вместе с биатлонной трассой станет единым комплексом для велосипедных прогулок.

Обновятся и жилые кварталы города. В микрорайонах 4, 7 и 8 снесут морально устаревшие здания и на их месте построят новые дома.