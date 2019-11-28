Первая в мире: "Юла" запустила видеозвонки

"Юла" стала первым в мире сервисом объявлений, запустившим видеозвонки. Теперь оценить состояние товара можно, не выходя из дома, и даже без личной встречи с продавцом.

Для этого необходимо сначала начать аудиозвонок, а потом попросить собеседника включить камеру, если он не сделал этого самостоятельно. С целью безопасности видеопоток будет затенён, пока покупатель не согласится перейти на видеосвязь. Если товар в порядке, то его можно сразу забрать или заказать доставку.

"Пользователи часто даже не задумываются о том, что видеосвязь можно применить для демонстрации товаров. Мы встроили их в наши приложения, чтобы пользователям не приходилось выходить во внешние мессенджеры — внутри "Юлы" совершать сделки безопаснее", - заявил директор по продуктам сервиса Егор Данилов.

Новая функция доступна в актуальных версиях мобильных приложений на iOS и Android. Звонки реализуются на базе технологий социальной сети "Одноклассники" и с помощью нейронной сети, которая автоматически настраивает параметры сетевого протокола. Время установки соединения минимально, качество связи поддерживается на высоком уровне даже при плохом соединении.

В будущем функцию еще усовершенствуют - появится гибкая настройка использования звонков, включая сокрытия номера телефона с возможностью общения только через видеосвязь "Юлы". Если же пользователь хочет общаться исключительно через мессенджер, он сможет прописать это у себя в профиле. Также звонки можно будет ограничить по времени, чтобы они не прерывали ваш сон или работу.

Сайт kp.ru писал, что такие функции бесплатны и расходуют исключительно ваш трафик интернета.