Женщины у руля

Предприниматель Нелли Смардз из Тамбовской области основала в 2019 году агрокомпанию по выращиванию садовой клубники. Через меры господдержки даме-фермеру был предоставлен грант на сумму 1,35 млн рублей - на приобретение рассады клубники. Инвестиции Нелли составили 150 тысяч рублей.

Предприниматель Виктория Карпанова из Ивановской области в мае 2019 года пришла в центр «Мой бизнес» на конференцию для начинающих предпринимателей. Затем прошла тренинг «Азбука предпринимателя». В июне 2019 года основала «Семейный клуб «Гнездышко» - обучает детей по методу Монтессори. Ее инвестиции составили 300 тысяч рублей.

Предпринимательница Радмила Шамбулина основала в 2017 году в Петропавловске-Камчатском фирму по изготовлению и доставке полезной и здоровой пищи. В 2018 году через меры господдержки Радмила получила грант на 500 тысяч рублей - на приобретение оборудования.

- Вовлеченность женщин в экономику страны сегодня составляет 56,6 процента (данные на 2018 г. - Авт.). Это больше, чем в некоторых странах Европы. Правда, в Норвегии этот показатель еще выше - 61 процент. И если наш показатель сравнять с норвежским, это позволит повысить ВВП России на 4 процента, - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин. - Нам нужно продолжать создавать для женщин новые возможности. В частности, особое внимание прекрасной половине человечества уделяется в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

В России действуют многочисленные меры господдержки, в том числе направленные на поддержку женщин, ведущих свой малый и средний бизнес. Среди мер поддержки есть комплексные - например, снятие различных бюрократических барьеров в рамках «регуляторной гильотины».

А есть прямые - например, ресурсная и образовательная поддержка, которую возможно получить через центры «Мой бизнес». Этих центров одного окна, созданных специально для предпринимателей, уже 50, а до конца 2024 года по всем регионам страны будет открыто 100. В них можно бесплатно получить консультации по открытию и развитию бизнеса, микрозаймы, субсидии и гранты, найти помещение, пройти обучение... Всего услуг и мер поддержки более 1,5 тысячи.

Кроме того, в России действует образовательный проект «Мама-предприниматель», разработанный Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Программа предназначена для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей и дам, находящихся на учете в службе занятости. На первом этапе проходит интенсивный пятидневный тренинг с разработкой бизнес-планов и поддержкой от менторов. Затем в ходе конкурса эксперты выбирают победительницу. Она получает начальный грант на 100 тысяч рублей.

Поддержка женского предпринимательства начинается сегодня со школы. Например, в сфере информационных технологий женщин пока мало - и Минэкономразвития России организует обучение школьниц, проявляющих интерес к IT-бизнесу.

Немало уникальных программ поддержки женщин в бизнесе разработано в регионах.

Молодая предпринимательница из Балашихи Екатерина Беззубова создала мобильное приложение «Мамы города», где молодые родительницы обмениваются разнообразной полезной информацией.

- У меня двое детей, - рассказывает Екатерина. - Когда я решила родить первого ребенка, нашла себе рекламный проект, который можно вести из дома. А дополнительно прошла обучение по программе «Мама-предприниматель», мне это реально помогло. Сейчас я стала еще и коучем - организую семинары для женщин-предпринимателей. Часто пользуюсь порталом «Бизнес-навигатор МСП», в нем много вдохновляющего и полезного. В общем, девочки, господдержка есть, в своем бизнесе интересно, будьте уверены в себе!

Петербургские показы

Виктория Тишина, предприниматель из Петербурга, сумела, начав с небольшого ателье, в условиях жесткой конкуренции организовать в Северной столице сеть монобрендовых магазинов модной эксклюзивной женской одежды.

Личный архив

- Меня часто спрашивают, как мне удавалось развиваться в условиях высокой конкуренции в этой сфере. Я с улыбкой отвечаю: это гены. По профессии я клинический психолог, но мои предки еще до революции занимались бизнесом. Они брали у государства подряды и укладывали железнодорожные рельсы. Их предпринимательская жилка передалась и мне. Конкуренция в продаже женской одежды действительно серьезная, и мне реально помогли программы Минэкономразвития и Корпорации МСП.

Я воспользовалась льготным кредитом для производителей под 6,5 процента годовых (банки, предоставляющие эти льготные кредиты в рамках данной программы, рефинансируют их в ЦБ России. - Авт.). Разработала новый бизнес-план и благодаря этим средствам закупила сырье, увеличила объем продукции и вывела ее на площадки известных интернет-магазинов.

В результате сотрудники у нас трудятся с удовольствием, объем продаж вырос заметно, мы сумели увеличить обороты. Программы господдержки работают.

Теперь все стало легко

Компания Анастасии Стародубцевой «Информационные решения» из Челябинска больше десяти лет занимается поставками современного оборудования для образования и бизнеса.

Первых успехов компания добивалась ценой проб и ошибок.

Личный архив

- Это было очень непросто. Теперь молодым предпринимателям начать свое дело намного легче! - говорит Анастасия. - Чтобы дать развитие бизнесу, я открыла две возобновляемые кредитные линии и оформила микрозайм по льготной ставке 7,5% годовых. С предоставлением банку гарантии на обеспечение контракта мне помогли в региональном гарантийном фонде. Благодаря этим мерам поддержки я открываю просторный офис и запускаю сейчас новые направления бизнеса.

Я раньше считала, что как представитель малого бизнеса неинтересна государству. Однако сотрудничество с государством показало, что все отлично.

1-е место в мире по доле женщин - основателей и/или директоров своих компаний занимает Россия. Таковых у нас в стране 43%.

КОМПЕТЕНТНО

Артур ЮСУПОВ, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области - «Территория Бизнеса»:

- Мы предлагаем бизнес-леди арендовать по льготной цене офис в Центре бизнес-инкубирования Челябинской области. Стоимость - около 200 рублей за квадратный метр. В нее включены коммунальные платежи, офис оборудован мебелью и техникой. Женское предпринимательство - одно из приоритетных направлений в определении возможности стать резидентом бизнес-инкубатора. С первых дней резидентства мы закрепляем персонального менеджера проекта. Также «Территория Бизнеса» стала соорганизатором проекта «В бизнес - на шпильках». Проект помогает женщинам развивать свое дело под руководством наших экспертов, не совершая типичных для новичков ошибок. Еще у нас реализуется образовательная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП «Мама-предприниматель». Это 5-дневный тренинг по основам эффективного управления бизнесом.