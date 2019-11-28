Требуется юная нимфа до тридцати!

Заметка про немолодого человека в поисках любви вызвала горячий отклик в сердцах членов нашего виртуального клуба «Мужчина и женщина». Особенно у мужской половины. Причем пишут так: «Дарья, хотите узнать мою историю?» - и дальше молчок, как бы я ни уговаривала добавить подробностей. Однако среди скромников нашелся-таки один господин, который отважился поведать свою историю.

«Уважаемая Дарья! Вынужден с вами не согласиться. Да, вы правы, если двадцать лет прожил с женой, то менять её на юную нимфу - не вполне норм... Но как быть тому, кто не жил?.. Вот мне по паспорту сорок четыре, выгляжу максимум на тридцать три, женат не был, детей нет. И что мне, в монастырь уходить? Я не хочу выкармливать чужих детей, хочу своих. Да, для этого мне нужна юная нимфа лет 22-30 лет, которая станет мамой моих детей и от которой я, конечно же, уже никогда и никуда не уйду, так как люблю её, заразу! В принципе такая есть, но и она, и её семья руководствуются вашей логикой, и грузят себя негативом, что я для неё старый, и т.п. Хотя для сотен миллионов людей, особенно на Востоке, разница в возрасте 15-20 лет - это фигня, ведь я же тоже без хвостов и алиментов, и у меня, как и у неё, всё впервые. Ну почему я должен жить с начинающими бабушками?!

Даниил».

Другие детали читатель, к сожалению, не сообщил. Например, как он, трезвый и привлекательный, судя по фото, мужчина умудрился сохраниться неженатым и бездетным до зрелых лет. Явно вы, Даниил, из тех людей, кто выстраивает свою жизнь творчески, не оглядываясь на мнение окружающих.

Однако можно сколько угодно изображать независимость, вешать себе на стену плакат «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще», окружающие все равно будут о вас что-нибудь думать и грузиться негативом. Особенно если вы выбиваетесь из стандарта «влюбился-женился-родил».

Хотя сдается мне, проблема женского возраста и продолжения рода вас самого не слишком волнует. Отличных детей может родить и сорокалетняя дама. Но вам, видимо, нужна именно та девушка, о которой вы говорите в письме.

Тут возникает другой вопрос: почему вы хотите быть с человеком, который вас не принимает и даже от родителей до сих пор не отделился? И вообще – у кого больше психологических проблем: у сорокалетней «бабушки», у девушки, которая встречается с мужчиной на двадцать лет старше или у самого мужчины, который в 44 года считает себя человеком «без хвостов». По мне, так лучше без тараканов, чем без хвостов.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.