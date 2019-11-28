В четверг, 28 ноября, в донской столице сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах региона, в отношении высокопоставленной чиновницы возбудили уголовное дело по статье 286.

— Сейчас в рабочем кабинете и дома у министра здравоохранения проводятся обыски, - отметил источник KP.RU.

Собеседник пояснил, что уголовное дело связано с нарушением антимонопольного законодательства в вопросе утилизации медицинских отходов.

Кроме того, кроме Быковской, в деле есть еще несколько фигурантов из высокопоставленных лиц. У них дома также проходят обыски.

Чиновница вступила в должность замминистра в 2004 году. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

В региональном Минздраве сложившуюся ситуацию не комментируют.

Отметим, что, по всей видимости, еще рано утром Быковская не подозревала о том, что ее день сложится не совсем удачно. В своем «Инстаграм» она опубликовала жизнеутверждающий пост.

— У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна, — написала Татьяна Юрьевна.

Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

Стоит отметить, что Татьяна Быковская занимает должность с 2004 года. Она имеет государственную награду — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В директ приходит очень много вопросов и просьб»: Министр здравоохранения Ростовской области рассказала о блогерстве, нацпроекте и будущем донских медиков

Главу донского минздрава Татьяну Быковскую называют одним из самых современных чиновников.

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую называют одним из самых современных чиновников. Шутка ли в ее личном аккаунте Instagram больше 12 тысяч (!) подписчиков. Татьяна Юрьевна рассказала о том, что это - хобби или часть профессиональной деятельности, а еще разговор зашел о будущем донской медицины и реализации нацпроекта.