2019-11-28T11:58:01+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую

Чиновницу подозревают в превышении полномочий
Иван ТИМОФЕЕВ
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Татьяна Быковская. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий МатыцинТатьяна Быковская. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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В четверг, 28 ноября, в донской столице сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах региона, в отношении высокопоставленной чиновницы возбудили уголовное дело по статье 286.

— Сейчас в рабочем кабинете и дома у министра здравоохранения проводятся обыски, - отметил источник KP.RU.

Собеседник пояснил, что уголовное дело связано с нарушением антимонопольного законодательства в вопросе утилизации медицинских отходов.

Кроме того, кроме Быковской, в деле есть еще несколько фигурантов из высокопоставленных лиц. У них дома также проходят обыски.

Чиновница вступила в должность замминистра в 2004 году. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

Чиновница вступила в должность замминистра в 2004 году. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

В региональном Минздраве сложившуюся ситуацию не комментируют.

Отметим, что, по всей видимости, еще рано утром Быковская не подозревала о том, что ее день сложится не совсем удачно. В своем «Инстаграм» она опубликовала жизнеутверждающий пост.

— У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна, — написала Татьяна Юрьевна.

Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела. Фото: Официальный аккаунт министра в Instagram

Стоит отметить, что Татьяна Быковская занимает должность с 2004 года. Она имеет государственную награду — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Главу донского минздрава Татьяну Быковскую называют одним из самых современных чиновников.

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую называют одним из самых современных чиновников. Шутка ли в ее личном аккаунте Instagram больше 12 тысяч (!) подписчиков. Татьяна Юрьевна рассказала о том, что это - хобби или часть профессиональной деятельности, а еще разговор зашел о будущем донской медицины и реализации нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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