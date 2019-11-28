2019-11-28T11:48:32+03:00
Общество

Растительное питание – маркетинг или принцип ЗОЖ? Радио «Комсомольска правда» организует дискуссию

29 ноября 2019 года в отеле Марриотт Гранд пройдёт «Деловая пятница» на тему: «Растительное питание: игры маркетологов или принцип ЗОЖ»
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ЗОЖ – современная провокационная тема. Для одних символом здорового образа жизни является кусок стейка, для других – листовой салат. Одни изнуряют себя тренировками, жёсткими новомодными диетами, другие следят за составом продуктов, придерживаются традиционных взглядов, опираясь на опыт поколений. И те, и другие считают себя ЗОЖниками. Где правда?

НИЦ «Здоровое питание» совместно с Радио «Комсомольская правда» проведут дискуссию, в ходе которой выяснят, что является игрой маркетологов, а что - реальные принципы ЗОЖ.

Учёные, диетологи, представители ритейла, производители продуктов питания, теоретики и практики здорового питания обсудят:

• Есть ли в России ЗОЖ? Чего боятся россияне?

• Почему происходит глобальный переход на растительное питание?

• Вегетарианцы гробят себя или заслуживают уважения?

• Боятся ли производители мясных и молочных продуктов растительных альтернатив?

• «Зелёная полка» в ритейле – здоровая необходимость или дань мировой моде?

Спикеры мероприятия:

1. Олег Медведев, председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ;

2. Юлия Чехонина, врач-терапевт, диетолог, к.м.н., ФГБУ «НИИ питания» РАМН;

3. Лидия Макшейн, руководитель направления «Здоровье», «Перекрёсток»;

4. Сергей Иванов, исполнительный директор УК «ЭФКО»;

5. Юрий Страфилов , ЗОЖ активист;

6. Александр Чикунов, основатель «Института мировых идей».

Адрес: ул. Тверская 26/1, отель Марриотт Гранд , Зал Кусковский).

Начало в 10:00.

Аккредитация СМИ: 8-916-949-57-69, Влада Романова

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