Бывший муж Бузовой требует уменьшить алименты на старшую дочь до 15 тысяч

Не успел Дмитрий Тарасов вернуться в Москву с фешенебельного курорта в Абу-Даби, где он отдыхал с третьей женой Анастасией Костенко и дочерью Миланой, как футболисту пришлось вновь погрузиться в судебную тяжбу. Бывший игрок "Локомотива" недавно хотел платить дочери от первого брака алименты в размере 50 тысяч рублей вместо 400 тысяч. Однако на суде спортсмен озвучил еще меньшую сумму.

Суд обязал Дмитрия Тарасова выплачивать алименты десятилетней Ангелине в размере 400 тысяч рублей. Однако футболист пытается оспорить решение в связи с денежными проблемами и снизить сумму. Сначала называлась цифра в 50 тысяч, а теперь и вовсе футболист требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей.

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"Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны, в твердой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года", - приводит "СтарХит" выдержку из иска спортсмена.

Если суд удовлетворит просьбу футболиста, его выплаты дочери от первого брака составят всего 15 тысяч 225 рублей ежемесячно. При этом Дмитрий, вероятно, пока не готов отказаться от роскошного дома, который строил для второй жены Ольги Бузовой, люксовых машин и фешенебельного отдыха, о котором в последнее время часто рассказывает в блоге.

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Ранее представитель экс-полузащитника "Локомотива" поведал о непростом финансовом положении своего клиента: "Мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину. Это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении - не выдумки. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом. Это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге".

Адвокат Тарасова подчеркнул, что Ангелина - еще ребенок. "Ей всего десять. И она не учится где-то за рубежом, а живет в Москве. Большинство российских семей считают, что обеспечение ребенка суммой в 400 тысяч рублей это даже не прожиточный максимум, это прожиточный «космос»", - заключил защитник.

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Когда стало известно о крупной задолженности спортсмена по алиментам - 15 миллионов рублей, Тарасов был вынужден погасить долг. Судебные приставы арестовали его имущество и запретили выезжать за границу.

Напомним, Дмитрий Тарасов был трижды женат. С Оксаной Тарасовой он развелся в 2012 году, когда их дочери Ангелине было три года. Футболист познакомился с Ольгой Бузовой, на которой женился летом в 2012-го, спустя несколько месяцев после развода. Через четыре года ведущая "Дома-2" со скандалом развелась со спортсменом. В 2018 году третьей женой экс-полузащитника "Локомотива" стала модель Анастасия Костенко, которая через семь месяцев после свадьбы и венчания родила ему дочь Милану. Сейчас девушка находится на седьмом месяце беременности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742698" frameborder="0"></iframe> Тарасов о домашнем насилии: для меня тема неприемлема.

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