2019-11-28T14:09:14+03:00
Экономика

В Дохе состоится выездная сессия ПМЭФ

Мероприятие пройдет на полях Doha Forum – одного из крупнейших конгрессных мероприятий Ближнего Востока политической и экономической направленности
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14–15 декабря в столице Государства Катар, г. Дохе, состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Сессия пройдет в рамках подготовки ПМЭФ-2020, в котором Катар примет участие в статусе страны-гостя. Мероприятие состоится на полях Doha Forum – одного из крупнейших конгрессных мероприятий Ближнего Востока политической и экономической направленности.

«Выездная сессия ПМЭФ впервые пройдет на полях одного из крупнейших конгрессных мероприятий Ближнего Востока. Это важный шаг в развитии сотрудничества России и Катара. Основой нашего дальнейшего партнерства и совместного развития должно стать доверие – только так мы сможем совместно работать не только на благо наших экономик, но и регионов, и мировой экономики в целом. Взаимодействие на ключевых деловых площадках послужит углублению связей между нашими странами по всем направлениям сотрудничества, привлечению инвестиций в российские компании, поиску и реализации совместных проектов», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В деловую программу Doha Forum включена выездная сессия ПМЭФ «Россия – Катар: реализуя потенциал сотрудничества», которая пройдет в формате делового обеда. Сессия ПМЭФ в рамках Дохийского форума станет важным шагом на пути развития российско-катарских взаимоотношений и даст компаниям обеих стран уникальную возможность представить свои проекты потенциальным партнерам и завязать деловые контакты.

На полях Форума также состоится церемония подписания соглашения между Фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций (IPAQ). Предметом соглашения станет сотрудничество по приоритетным инвестиционным и деловым проектам. В рамках соглашения Фонд «РК-Инвестиции» будет осуществлять прием заявок и отбор перспективных деловых проектов с целью их дальнейшего продвижения, привлечения инвестиций и реализации.

В рамках Дохийского форума Фонд Росконгресс представит новое направление деятельности – Фонд «РК-Венчур», который создается с целью инвестирования в российские инновационные проекты. Кроме того, запланированы переговоры с ведущими катарскими инвесторами о создании совместного венчурного фонда, который будет способствовать привлечению инвестиций в российские инновационные компании и продвижению их проектов среди крупнейших компаний Катара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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