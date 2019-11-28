2019-11-28T15:01:17+03:00
Спорт

"Пожалуйста, следите за языком!". Мария Ласицкене осадила американца, который выступил против россиян

Российский спорт замер в ожидании решения ВАДА, которое будет принято 9 декабря
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российская спортсменка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе. Фото: Владимир Гердо/ТАССРоссийская спортсменка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета соответствия - дисквалифицировать всех российских спортсменов на четыре года — то они смогут поехать на Олимпиаду в Токио только в нейтральном статусе. Да и то, только те кого туда пригласят. Такое разъяснение дала зам главы Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Что же такое нейтральный статус? Образно выражаясь, нас опускают уже на третий круг ада. Первый был в Рио-2016, куда не пустили только всех наших легкоатлетов. Вторым стал Пхенчхан-2016, где выступали «нейтральные спортсмены из России», у которых уже не было ни флага ни гимна. И все же те, кого допустили, позицианировались с нашей страной. И вот теперь, возможно, вообще пропадут все напоминания о принадлежности к России, а напротив фамилии атлета в протоколе будут стоять всего три буквы — ANA, что означает авторизованный нейтральный спортсмен.

Нелегкая атлетика

Такой степени унижения уже давно подверглись наши легкоатлеты. Так лучшая спортсменка России, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, уже не первый год стоит на верхней ступени пьедестала почета стоит без каких-либо опозновательных знаков. При этом она (или ANA-?) слушает гимн Международной федерации легкой атлетики — ИААФ.

Впрочем, и это, стиснув зубы, можно было как-то пережить. Но на днях Ласицкене и вовсе отстранили от международных соревнований в Глазго, который стартуют 15 февраля. Дело в том, что у наших спортсменов закончился «нейтральный статус» и по мнению организаторов турнира, Ласицкене просто не успеет его подтвердить. Вот до чего дошло! Окончательный вердикт ВАДА еще не вынесла, но все уже взяли под козырек.

Мария Ласицкене на чемпионате мира была вынуждена слушать гимн Международной федерации легкой атлетики после своего триумфа.

Мария Ласицкене на чемпионате мира была вынуждена слушать гимн Международной федерации легкой атлетики после своего триумфа.

Словом, допуск на Олимпиаду в этом нейтральном статусе будет сам будет похож на Игры, только не Олимпийские. С многочисленными допинг-контролями и походами в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Без федерации

А сложнее всего добиться этих буковок ANA (так и хочется продолжить это слово…) будет именно легкоатлетам. Ведь у них фактически не осталось своей федерации и их просто некому защищать. ВФЛА сначала дисквалифицировали на международной арене, а теперь могут ликвидировать и внутри страны. Бывшего президента Шляхтина на прошлой неделе уже уволили, а на этой министр спорта Павел Колобков заявил:

«Если федерация не выполнит условия дорожной карты и не решит вопрос с досрочными выборами, то будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении данной организации аккредитации». Высечь себя — это конечно гениальный ход, но ВАДА вряд ли это оценит. Вот если бы само министерство спорта самоликвидировалось, это было бы интересней…

А пока нашим спортсменам придется пробиваться на Игры самостоятельно. И самим заступаться за себя.

На днях глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт, комментируя новый допинговый скандал, призвал отстранить от участия в Олимпиаде-2020 вообще всех российских спортсменов. Наши чиновники проглотили… И лишь Ласицкене ответила.

- Пожалуйста, следите за языком, - огрызнулась Мария в обращении к Тайгарту в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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